Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « El troubadour » de Djo Mass

Bassiste légendaire et incontournable de la musique congolaise, Djo Mass a fait rayonner plusieurs albums d'artistes célèbres par son instrument. De Tabu Ley à Madilu Système en passant par Koffi Olomidé, Reddy Amisi, Stino, Dindo Yogo tous ont eu recours à lui. En 1984, il compose au sein de l'international Rumbaya « El troubadour », un véritable triomphe.

Produit à l'Industrie africaine du disque en 1984 sous la référence IAD/S 009, il exprime le comportement d'un troubadour en mal d'amour qui, au lieu de travailler, passe la plupart de son temps à mendier et à chercher à noyer sa douleur dans l'alcool. A travers cette oeuvre de bonne facture, l'auteur incite les hommes à bannir la paresse et à fournir des efforts pour mieux gagner leur vie au lieu de perdre du temps avec des femmes qui ne veulent pas d'eux. « Azanga na ye, bandeko mikolo nyonso se ko senga senga. Ba ninga tongo nyonso na nzela mosala, suka sanza nde ba zuyi lifuta. A buaka na ye nzoto, asambua, butu eyindelaka ye se na ba nganda.». « il n'a rien, il passe sa vie à mendier tandis que les autres dès le matin s'occupent pour gagner leur vie. Il ne prend plus soin de lui, même il passe les nuits dans les bars ».

Ici, la guitare solo est de Ngopoulou, alias Tony Padjo, la rythmique de Koke-Lessa, le mi-solo de Kodi Dimouka, la basse de Djo Mass. Le choeur est composé de Toupi Toukala exécutant le ténor, Rex Lusakamou la première voix, Loko Massengo la deuxième voix et Judith Ndeko. Par ailleurs, le Saxo alto est assuré par Muteba, les trompettes par Augustin Ndilu-Akanda et Nzinga Ngole. Le clavier est de Luther Perreau et la batterie de Lity Degabonia.

Né le 29 janvier 1956 à Kinshasa, Djo Mass, de son vrai nom Massaka Mawete, a débuté sa carrière musicale dans des petits ensembles musicaux. Son talent a explosé dans le groupe « Tout Choc Zaïna » et dans l'orchestre continental de maître Taureau. Il est à la création de l'orchestre Kamikaze de Youlou Mabiala. Quelque temps après, il a été le bassiste de l'orchestre « International Rumbaya » de Loko Massengo. Il a été cofondateur et chef du groupe musical « Quartier Latin » jusqu'en 1987. En 1988, il part en Europe pour une carrière solo. Excellent bassiste, Djo Mass a fait rayonner plusieurs albums d'artistes célèbres tels que Tabu ley, Madilu, Shimita, Reddy Amisi, Stino, Koffi Olomidé, Espérant Kisangani Djenga K, Dindo Yogo. C'est lui qui a recruté les musiciens pour la création de l'orchestre «La Casa do Canto » de Reddy Amisi. En 1997, il quitte l'Europe et rentre à Kinshasa. Il a travaillé avec Tshala Mwana. Aujourd'hui, il évolue dans « Vox Africa » auprès du patriarche Jeannot Bombenga. Parallèlement, il a créé son groupe qu'il a dénommé « 50/50 » ou encore fifty-fifty. Avec son groupe, il prépare l'album «Ezui ezui » dont la sortie est prévue pour l'année prochaine. Notons que par son immense talent il a aussi fait promouvoir les ensembles tels que le clan Langa Langa, l'ensemble Massano, Viva la musica, les Stars du Zaïre et autres.