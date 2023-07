Afrique: Ruée des stars vers l'Arabie Saoudite - « Nous jouons pour l'argent », assume Odion Ighalo

L'attaquant nigérian Odion Ighalo assure que les joueurs qui signent en Arabie saoudite le font pour l'argent et pas par passion. C'était en tout cas ses motivations pour rejoindre le royaume saoudien, lui qui a joué à Al Hilal.

Odion Ighalo va droit au but. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube OmaSports, l'attaquant nigérian l'assure : « Nous jouons au football pour l'argent. »

Celui qui est passé par Watford, Manchester United mais aussi les clubs saoudiens d'Al-Shabab et Al-Hilal ne cache pas ses motivations. « Quand on est jeune, oui, on joue par passion. À l'époque, on ne se soucie pas de l'argent. Mais à mon âge (34 ans), je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière, je ne sais pas si ce sera un, deux ans ou quand Dieu dira ce qui s'arrêtera. Je sais que ce ne sera pas plus de trois ans [...] J'ai joué pour la passion toute ma vie, maintenant c'est pour l'argent », a affirmé l'ancien Super Eagles.

Et ceux qui signent cet été en Arabie saoudite n'échappent pas à cette règle selon lui. « Je ne suis pas un de ces joueurs qui viennent et disent :'Je joue par passion.' Mon frère, c'est pour l'argent. En fin de compte, c'est de l'argent. Regardez les gens qui vont en Arabie. De grands footballeurs. Ronaldo joue-t-il encore par passion ? Ronaldo a gagné 100 fois plus que moi dans toute ma vie et pourtant il est allé en Arabie Saoudite. Il a fait ça par passion ? C'est pour l'argent. Si l'argent arrive, pourquoi ne pas y aller ? » a t-il poursuivi.

Lors de ce mercato estival, rappelle ouest-france, l'Arabie saoudite a notamment fait signer Karim Benzema, Ngolo Kanté, Roberto Firmino, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ou encore Riyad Mahrez qui vient de s'engager ce vendredi avec le club d'Al-Ahli.