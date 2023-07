Congo-Brazzaville: Camps de vacances organisés - Plateforme du vivre-ensemble et de la vertu

Du 3 juillet au 24 septembre, la coordonnatrice de la Fondation solidarité universelle Congo (FSU Congo), antenne congolaise de l'Association solidarité universelle Monde (ASU Monde), Axence Meg Jim Monafi, prévoit la deuxième édition des camps de vacances organisés (CVO) à Brazzaville.

Prévus chaque année après la fermeture des classes, les CVO visent à transformer les vacances scolaires en période d'apprentissage du vivre-ensemble par l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale.

Selon Monafi, les CVO permettent également de transmettre aux enfants les valeurs telles que la connaissance de la citoyenneté, la résilience ainsi que la capacité de résoudre des problèmes. Ce sont des valeurs que les enfants développent grâce à la pratique des activités sportives et collectives.

Au cours de ces camps de vacances organisés, plusieurs activités sont prévues, en l'occurrence les sports collectifs comme le basket, le tennis, le mini-foot, la danse, le nzango. Parmi les autres activités programmées figurent les sports de conditionnement mental ou développement mental à l'instar du scrabble, des jeux de ludo et des échecs. Font également partie du menu l'éducation civique et pédagogique, le tourisme, le renforcement de capacités et le tri de déchets.

La technologie n'est pas laissée de marbre. Au sujet du digital, les vacanciers seront initiés au codage, aux métiers du numérique sans oublier l'apprentissage de la meilleure façon d'utiliser les réseaux sociaux. Aux parents, Monafi assure une prise en charge responsable de leurs enfants. « N'hésitez pas de prendre un mois et de constater la différence entre votre enfant et celui qui passe ses vacances devant les différents écrans », a-t-elle lancé. Créée à Brazzaville en 2013, la FSU Congo a pour but la sensibilisation, l'orientation, l'accompagnement et le développement des jeunes dans les actions et les activités permettant de mettre l'humain au centre des droits fondamentaux.