Burkina Faso: Editions Sidwaya - Le nouveau PCA, Songré Etienne Sawadogo engagé sur le « terreau fertile de l'accompagnement pour l'excellence »

La Secrétaire générale adjointe du ministère en charge de la Communication, Adama Segda, a installé le vendredi 28 juillet 2023, le nouveau Président du conseil d'administration (PCA) des Editions Sidwaya Songré Etienne Sawadogo, nommé en Conseil des ministres le 7 juin dernier. Dans son discours d'installation, M. Sawadogo a invité les membres du Conseil d'administration à accompagner le média d'Etat dans l'atteinte de ses missions et objectifs.

Un journaliste remplace un autre à la tête du Conseil d'administration des Editions Sidwaya. Nommé le 7 juin dernier en Conseil des ministres, Songré Etienne Sawadogo a été installé dans ses fonctions de Président du conseil d'Administration (PCA) du médias d'Etat, le vendredi 28 juillet 2023 à Ouagadougou par la Secrétair adjointe du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Adama Segda.

« Je voudrais engager le conseil d'administration sur le terreau fertile de l'accompagnement pour excellence dans l'atteinte de vos missions et de vos objectifs, au profit de tous », a aussitôt déclaré M. Sawadogo dès qu'il a été investi dans ses nouvelles fonctions.

Selon le nouveau PCA, le journal Sidwaya constitue « un continuum mémoriel » pour l'histoire, un « aiguillon éducationnel idoine » notamment pour la jeunesse ou encore « un cadre qui permet la diffusion des informations institutionnelles, économiques, sociales ou culturelles ». M. Sawadogo a également relevé la « vitalité informationnelle » mettant en lumière « sous le faisceau du professionnalisme », la vie sociopolitique du Burkina Faso.

%

« Sidwaya a joué un rôle majeur dans la « reliance » intra et inter générationnelles de notre pays (...) Le journal « de tous les Burkinabè » joue un rôle éminent dans la constitution et la consolidation de notre vivre-ensemble », a-t-il insisté. Le nouveau PCA a ensuite félicité la directrice générale, les membres de l'organe dirigeant et le personnel de « la Maison commune » pour le travail qu'ils abattent sur le terrain de l'information et de la communication.

Le nouveau PCA a par ailleurs salué « le travail abattu » sous la présidence de son prédécesseur, Romain Auguste Bambara.

Au rang des acquis, le désormais ex-PCA des Editions Sidwaya a cité l'installation et l'inauguration des imprimeries de Tenkodogo (Centre-Est) et de Bobo Dioulasso (Hauts-Bassins). Romain Auguste Bambara a noté aussi les différents séjours statutaires qu'il a passé dans les locaux du « Journal de tous les Burkinabè » en 2022 et 2023. Des séjours qui lui ont permis de constaté, a-t-il dit, le « dévouement » et le « sacrifice » des travailleurs des Editions Sidwaya, notamment ceux exerçant dans les différentes provinces, loin souvent de leurs familles et malgré le contexte sécuritaire national. A la lumière de ce dévouement, Romain Auguste Bambara a souhaité que la direction générale adopte des « mesures incitatives » à l'endroit des collaborateurs qui sont en province. Il a porté la même doléance auprès de la Secrétaire générale adjointe du Ministère.

L'ex-PCA a souligné le problème de siège, principal défi de ce média public, insistant en appui à son plaidoyer, sur le manque de locaux pour les travailleurs du journal et l'insécurité dans laquelle ils travaillent.

La secrétaire générale adjointe du MCCAT a rassuré que les plaidoyers seront pris en compte, et fait remarquer que la nécessité du siège des Editions Sidwaya est bien perçue au niveau du ministère. « Nous sommes là-dessus. Vivement que cela soit résolu au plus vite pour permettre aux Editions Sidwaya de travailler en toute sécurité », a-t-elle répondu.

Adama Segda a félicité le PCA sortant pour son travail. Elle a exprimé aussi des mots d'encouragement pour le nouveau dont elle a souligné le « brillant parcours administratif » qui a valu sa nomination à la tête du Conseil d'administration de Sidwaya. Songré Etienne Sawadogo pourra compter sur les premières autorités du Ministère pour la réussite de sa mission, a-t-elle promis.

Fabé Mamadou

Sidwaya.info