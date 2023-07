Afrique: Championnats d'Afrique juniors de Judo - L'Algérie termine 3e par équipes mixtes

ANTANANARIVO — La sélection algérienne junior de judo a décroché la troisième place dans l'épreuve par équipes mixtes des Championnats d'Afrique 2023, clôturés vendredi à Antananarivo (Madagascar).

La première place est revenue à l'Egypte devant le Cameroun deuxième de la compétition.

Le doublé donc pour les jeunes Pharaons d'Egypte, ayant déjà dominé les épreuves individuelles, avec une moisson de 14 médailles : 5 or, 6 argent et 3 bronze.

La sélection algérienne avait fait un peu mieux en individuel, en terminant deuxième avec neuf médailles : 2 or, 2 argent et 5 bronze, alors que le Sénégal avait complété le podium, avec deux or et quatre bronze.

De leur côté, l'Angola et le Sénégal se sont partagés la 5e place, alors que l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ont terminé ex aequo à la septième place.

Les Championnats d'Afrique (Individuels et par équipes) de la catégorie junior vont désormais laisser place à ceux des Cadets. La sélection algérienne y sera engagée également avec seize (16) athlètes.

Il s'agit d'Abderrahim Medjahed (-50 kg), Adel Boussahel (-55 kg), Oussama Hezil (-60 kg), Nasreddine Ensaâd (-66 kg), Réda Younsi (-73 kg), Abderrahmane Haiouani (-81 kg), Ahmed Samy Bouyakoub (-90 kg) et Zakaria Lazri (+90 kg) chez les garçons, ainsi que Racha Aïdoun (-40 kg), Marissa Melaba (-44 kg), Nadjla Laïmèche (-48 kg), Samia Khaldi (-52 kg), Nourhane Ghazali (-57 kg), Hadjer Arras (-63 kg), Lydia Kechout (-70 kg) et Lina Benfedda (+70 kg) chez les filles.