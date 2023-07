Angola: Le secrétaire d'État appelle l'ITEL à accorder une attention particulière aux zones productives du pays

Luanda — Le secrétaire d'État aux Télécommunications, Pascoal Fernandes, a appelé ce vendredi, à Luanda, les jeunes nouvellement diplômés par l'Institut des télécommunications (ITEL) à accorder une attention particulière aux zones productives du pays qui ont besoin de promouvoir et d'accélérer le domaine de la recherche et de l'innovation.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes à 216 étudiants des filières des Systèmes de multimédia, de l'Informatique, de l'Electronique et Systèmes de Télécommunications, il a souligné la nécessité de se concentrer sur le développement des applications et systèmes des technologies de l'information et de la communication, pour contribuer au développement du pays.

Il a considéré le domaine des Télécommunications comme l'un des secteurs inducteurs du développement socio-économique du pays, considérant que les réseaux de télécommunications locaux et mondiaux sont responsables d'un énorme flux d'informations.

« L'Angola ne peut pas se passer d'un système de télécommunications efficace qui peut s'étendre à tout le pays, apportant des connaissances et des services numériques à la population. Un tel objectif n'est possible qu'avec des ressources qualifiées », a déclaré Pascoal Fernandes.

Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude aux professeurs et aux employés de l'Institut qui ont travaillé «de manière désintéressée, en surmontant les innombrables défis dans l'accomplissement de l'importante mission de former des jeunes dans les domaines techniques et technologiques avec la qualité requise pour travailler dans des entreprises publiques et privées ou créer leurs propres entreprises ».

L'Institut des télécommunications (ITEL) a été créé dans le but de dispenser des cours techniques spécifiques destinés à la communauté et, en particulier, aux jeunes, afin de mieux préparer leur intégration dans la société de l'information.

Il vise également à promouvoir la diffusion des technologies de l'information et de la communication comme moyen de contribuer au développement humain, culturel et intellectuel des jeunes, encourageant la liberté d'expression et de communication et de permettre leur utilisation immédiate, conformément aux besoins des communautés locales.

L'ITEL permet aux jeunes d'accéder aux technologies de l'information et de la communication, en faisant d'eux des acteurs des processus de développement régional, en sensibilisant les jeunes aux sciences et technologies dans une perspective d'utilisation et d'application des connaissances dans leur vie quotidienne.