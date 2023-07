Afrique: Championnats d'Afrique junior de Judo - l'Algérie 2e avec 9 médailles, dont 2 Or

ANTANANARIVO — La sélection algérienne junior de judo a décroché la deuxième place aux Championnats d'Afrique de la catégorie, à l'issue des épreuve individuelles, disputées vendredi à Antananarivo (Madagascar).

Les médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Melissa Kechout chez les moins de 57 kilos/dames, et de Mohamed El Mahdi Masahel chez les plus de 100 kilos/messieurs.

Il s'agit de : Hadi Yasmine (-48 kg), Chaïma Kaddour (-63 kg) et Benchalel Dihiya (-70 kg) chezles dames, ainsi que Hossam Benbrenis et Rayane Zakaria Benattia chez les messieurs et qui avaient concouru l'un comme l'autre dans la catégorie des moins de 90 kilos.

Au classement général, l'équipe algérienne est devancée par l'Egypte qui s'est adjugée la première place, avec une moisson de 14 médailles : 5 or, 6 argent et 3 bronze, alors que le Sénégal a complété le podium, avec 2 or et quatre bronze.

De son côté, l'Angola a échoué au pied du podium (4e), avec une seule médaille d'or à son actif.