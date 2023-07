Angola: ITEL lance 216 jeunes diplômés sur le marché du travail

Luanda — L'Institut des télécommunications (ITEL) a lancé sur le marché du travail 216 nouveaux cadres formés dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information, lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi 28 juillet à Luanda.

Parmi les diplômés récents, 97 sont formés en électronique et télécommunications, 88 en technologie de l'information et 31 autres en technologie de l'information et systèmes multimédias.

A l'occasion, le directeur général de l'ITEL, Cláudio Gonçalves, a estimé que la formation technique et professionnelle joue un rôle vital dans le progrès et le développement de l'Angola.

Le responsable a rappelé l'engagement de l'Institut des télécommunications à former des étudiants dotés de compétences et de connaissances pertinentes, les préparant à affronter les défis et les opportunités du monde dynamique des télécommunications et des technologies de l'information.

Le directeur a encouragé les étudiants à « être des sources d'inspiration pour les autres » et leur a conseillé à utiliser leurs aptitudes et leurs compétences pour faire une différence dans le monde, tant sur le plan professionnel que dans la communauté dans laquelle ils sont insérés.

Considérant le pas franchi comme le début d'un long chemin, il a rappelé aux techniciens nouvellement diplômés que l'apprentissage est continu et que l'effort ininterrompu pour acquérir des connaissances seraient fondamentaux pour leur croissance personnelle et le succès professionnel.

De son côté, le président du Conseil d'administration d'Unitel, Aguinaldo Jaime, a considéré l'investissement dans l'éducation comme la garantie d'un avenir meilleur en termes de progrès économique.

« Ce qui fait la richesse d'un pays riche, c'est la qualité de ses ressources humaines. Ce n'est que lorsque nous aurons des ressources humaines qualifiées pour transformer le potentiel du pays et le mettre au service du bien-être de nos populations, que nous pourrions dire que nous sommes un pays riche », a-t-il conclu.

Lors de la deuxième cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de dernière année de l'année scolaire 2022/23 à l'ITEL, un établissement d'enseignement secondaire, d'anciens directeurs pédagogiques et un ancien enseignant ont été honorés.

L'Institut des télécommunications est une institution mise en évidence comme un pilier fondamental dans le développement de l'enseignement technique en Angola.