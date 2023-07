Afrique: L'Angola maintient les réformes économiques pour une croissance durable

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a réaffirmé, ce vendredi, que l'Angola poursuivra les réformes qui contribuent à la croissance économique durable et inclusive du pays.

Selon José de Lima Massano, l'Angola mène des réformes qui tend à améliorer l'environnement des affaires, en établissant un cadre macro-économique capable d'offrir stabilité et prévisibilité, un système juridique qui assure la sécurité des affaires et des règles de marché qui favorisent une concurrence saine, compétitivité et innovation.

Le responsable, qui s'exprimait à l'ouverture du Forum d'affaires Angola-Chine, qui se tient à Luanda, a indiqué qu'un ensemble de mesures visant à dynamiser l'économie réelle, des produits fabriqués en Angola dans des projets d'investissement public, avait récemment été annoncé.

« Bien que nous soyons encore fortement dépendants du secteur pétrolier, nous avons des conditions naturelles privilégiées pour le développement d'une économie large et diversifiée, une large base de développement mettant l'accent sur la sécurité alimentaire qui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable, que ce soit en répondant aux besoins des citoyens, ou en créant plus d'opportunités pour la génération de revenus et l'inclusion sociale », a-t-il souligné.

Le binôme entre croissance économique et développement social, selon le responsable, est la prémisse de la durabilité des nations, c'est pourquoi il a appelé les participants à ce que lors du renforcement des actions commerciales et de l'établissement de nouveaux partenariats, ils jouent le rôle social qui leur est réservé, en tant que femmes et hommes d'affaires.

Il a appelé les entreprises participantes à explorer et conquérir de nouveaux marchés pour le renforcement des partenariats, permettant de compter sur plus d'investissements pour la production alimentaire, la construction de logements, l'industrie manufacturière, le commerce, le développement de chaînes logistiques, l'appui au développement, l'exploration de minerais et la formation professionnelle.

Échanges entre l'Angola et la Chine

L'année dernière, le volume des échanges entre l'Angola et la Chine était d'environ 24 milliards de dollars, selon l'ambassadeur chinois Gong Thao, qui s'exprimait également lors de la cérémonie d'ouverture du Forum d'affaires Angola-Chine.

L'ambassadeur chinois a déclaré que l'Angola est le deuxième partenaire commercial de la Chine en Afrique, après l'Afrique du Sud. Cependant, la Chine est le plus grand partenaire de l'Angola, en raison de l'accord de partenariat stratégique existant.

Selon le diplomate, ce chiffre est dû à plus de 400 entreprises opérant en Angola dans les domaines d'investissement les plus divers tels que l'industrie, l'agriculture, la technologie, la construction civile et autres.

Il a déclaré que la Chine participait activement à la promotion de l'investissement privé en Angola, à la croissance de l'économie, à l'augmentation et à la création de la richesse nationale, à l'expansion des revenus familiaux et à la dynamisation de l'économie. Il a souligné ensuite, qu'une telle réalité favorisait l'esprit d'entreprise et l'employabilité.

Signature du mémorandum d'entente

L'événement a servi à la signature de trois mémorandum d'entente entre la société Carrinho empreendimento et CITT - sur la promotion de la Zone économique spéciale (ZEE) et sur la promotion de la Zone franche de développement intégré de Barra do Dande.