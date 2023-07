Ethiopie: Signature d'un protocole d'accord pour renouveler et renforcer les programmes conjoints visant à améliorer la crédibilité de la gestion des élections

<strong>Addis Ababa — L'Union africaine et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) ont signé un protocole d'accord en vue de renouveler les programmes conjoints visant à renforcer la crédibilité de la gestion des élections et la promotion de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité en Afrique.

Selon un communiqué de presse de l'Union africaine, l'UA et l'EISA sont partenaires depuis plus de dix ans et travaillent ensemble dans ce domaine.

Le protocole d'accord a été signé par Bankole Adeoye, commissaire de l'UA chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, et Baidessou Soukolgue, directeur exécutif de l'EISA.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le commissaire Adeoye a souligné le besoin crucial de partenariats solides pour tirer parti des modestes progrès réalisés par les États membres de l'UA dans l'organisation et la conduite régulières d'élections pacifiques et crédibles, dans le cadre de l'effort plus large d'ancrage d'une culture de gouvernance inclusive et percutante.

Pour sa part, M. Soukolgue a déclaré que "ce renouvellement du protocole d'accord reflète l'excellente collaboration qui a toujours prévalu entre l'UA et l'EISA, travaillant ensemble sans relâche dans le domaine de la gouvernance démocratique pour les processus politiques et de paix qui contribuent à la consolidation des acquis démocratiques".

Le protocole d'accord, qui vise à renouveler et à renforcer la coopération entre les institutions, constitue un engagement mutuel à tirer parti des avantages comparatifs et à compléter les efforts déployés en faveur de sociétés démocratiques plus transparentes et plus crédibles en Afrique.