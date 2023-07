Maroc: Inauguration d'une nouvelle halle aux poissons au port d'Essaouira

Essaouira — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a procédé, vendredi à Essaouira, à l'inauguration de la nouvelle Halle aux poissons au port de la ville.

Cette unité moderne, dont la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des élus, de présidents de chambres professionnelles, des chefs de services extérieurs et d'une importante délégation de responsables du ministère, s'inscrit dans le cadre du développement de l'infrastructure portuaire de la Cité des Alizés et de la modernisation des structures d'accueil et de commercialisation des produits de la pêche dans le but d'améliorer leur valorisation.

En plus du renforcement de l'organisation des flux des produits de la pêche et de la valorisation optimale des captures, cette nouvelle Halle constitue un important jalon pour la poursuite du développement du secteur dans la région.

Réalisée par l'Office National des Pêches (ONP), en harmonie avec le grand chantier d'extension et de mise à niveau du port, cette nouvelle structure, dotée d'une enveloppe budgétaire de 24,7 millions de DH (MDH), s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du secteur visant à développer la filière de la pêche côtière au Maroc.

Construite sur une assiette foncière globale de 2.790 m2, cette unité est dotée d'espaces d'identification et d'exposition pour la vente et l'expédition, d'une chambre froide pour une meilleure préservation de la qualité des produits de la pêche en plus de locaux techniques et administratifs.

Le projet comporte également l'aménagement d'une partie de la Halle actuelle en unités de gestion des contenants normalisés (UGCN) sur une surface de 440 m², ainsi qu'un Comptoir d'Agréage du Poisson Industriel (CAPI) doté d'un pont bascule de 60 tonnes.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le ministre a expliqué que cette unité de nouvelle génération répond aux standards et critères modernes en la matière, faisant savoir que cette halle adopte pour la première fois la vente digitalisée.

Cette structure moderne contribuera au développement de la chaîne de la pêche maritime au niveau de la province d'Essaouira qui dispose d'une côte d'environ 160 km, ainsi qu'à la valorisation des produits de la mer, relevant qu'il sera aussi procédé à la réhabilitation de trois points de vente et de débarquement à l'échelle de la province.

Pour sa part, la directrice générale de l'ONP, Mme Amina Figuigui, a précisé qu'il s'agit de la douzième Halle réalisée à l'échelle nationale, relevant que cette unité intervient dans le cadre du réaménagement global du port d'Essaouira.

Ces halles de nouvelle génération répondent aux critères et aux standards internationaux en matière d'hygiène, de salubrité et de température afin d'améliorer les conditions de travail des opérateurs et de maintenir la qualité des produits pour qu'ils soient acheminés au consommateur dans une bonne qualité, a-t-elle soutenu.

Tout en se réjouissant de cet important projet, la responsable a indiqué que l'ONP oeuvre en vue de construire de nouvelles halles similaires dans les autres ports du Royaume.

De son côté, le président de la chambre de la pêche maritime Atlantique Nord, Kamal Sabri, a mis en relief la richesse des côtes d'Essaouira en termes d'espèces halieutiques, expliquant que cette nouvelle Halle contribuera sans nul doute à mieux valoriser ces produits de la mer et à renforcer le processus de leur commercialisation.

Cette structure est dotée d'espaces dédiés au tri des poissons et de moyens à même de faciliter la commercialisation des produits, outre une unité de gestion des contenants normalisés, a-t-il noté, soulignant que le port d'Essaouira s'est doté désormais d'une unité répondant aux normes d'hygiène et de salubrité, ce qui lui permet d'accompagner la stratégie Halieutis.

A noter qu'en termes d'activité, les produits de la pêche commercialisés au niveau de l'infrastructure portuaire d'Essaouira ont atteint 16.303 tonnes en 2022 pour une valeur de 173 MDH.

L'inauguration de cette halle intervient dans le cadre d'une visite de terrain à Essaouira au cours de laquelle le ministre a également présidé la cérémonie de signature d'une convention- cadre visant la modernisation des infrastructures de valorisation et de commercialisation des produits agricoles et de pêche maritime dans la province.