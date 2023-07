Maroc: Fête du Trône - L'élan de développement se poursuit à Béni Mellal

Béni Mellal — L'offre de développement s'est renforcée à Béni Mellal à la faveur du lancement et de l'inauguration de plusieurs projets de développement, jeudi, à l'occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône.

Le Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil a ainsi supervisé, l'inauguration de plusieurs projets de développement dans les communes de Béni Mellal et Ouled Said El Oued avec une enveloppe globale de 3.27 milliards de DH (MMDH).

Accompagné du président du Conseil de la région, d'élus, des chefs des services sécuritaires et extérieurs, le Wali de la région a supervisé l'inauguration d'une unité de fabrication de poteaux électriques, dont le coût global s'élève à environ 220 millions de dirhams. Cette unité, érigée sur une superficie d'environ 5 hectares, devrait créer 370 postes d'emploi.

S'agissant de la réhabilitation et du renforcement de l'offre sanitaire, le Wali de la région et la délégation qui l'accompagne ont supervisé la pose de la première pierre pour la reconstruction du centre de santé urbain El Amria dans la commune de Beni Mellal, d'un coût d'environ 2 MDH.

A cette occasion, le Wali s'est informé des projets de construction des centres de santé urbains de Ghar N'hal et de Rmila dans la commune de Beni Mellal, en plus du centre de santé rural dans la commune de Sidi Jaber, pour lesquels un montant d'environ 6,3 MDH a été alloué par la Direction régionale de la santé et de la protection sociale.

%

A cette occasion, il a été procédé au lancement des travaux de renforcement et de rénovation des routes et de revêtement des ruelles des quartiers sous-équipés de la ville de Béni Mellal, pour un montant de 42 MDH, financés par le budget de la commune de Béni Mellal.

Le Wali de la région a également pris connaissance des projets programmés ou en cours de réalisation au niveau de la commune de Béni Mellal.

Dotés d'un montant d'environ 3 MMDH, ces projets sont répartis sur les secteurs de l'aménagement, du raccordement en énergie électrique, de l'assainissement liquide, du renforcement de l'offre éducative, sanitaire, et sportive, de l'aménagement du marché de gros de fruits et de légumes, du parc écologique, d'un parking et de la décharge publique.