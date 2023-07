Maroc-Russie, des relations 'très bonnes et brillantes' (Porte-parole de la diplomatie russe)

Saint — Pétersbourg - Les relations entre la Russie et le Maroc sont "brillantes, que nous pourrons qualifier d'ouverture de l'Afrique pour la Russie et d'ouverture de la Russie pour l'Afrique", a affirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

La Russie et le Maroc entretiennent de "très bonnes" relations de coopération dans plusieurs domaines, a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP, en marge du deuxième Sommet et Forum économique Afrique-Russie, qui se tient les 27 et 28 juillet courant à Saint Pétersbourg, capitale culturelle de la Russie.

La responsable russe a ainsi souligné "la très bonne coopération" qu'entretiennent les deux pays dans différentes sphères, dont 'l'économie, les finances, le tourisme, les affaires et bien d'autres secteurs".

"Nous avons une base légale solide pour cette coopération", a-t-elle dit, faisant référence à l'accord de partenariat stratégique Russie Maroc, mis en oeuvre depuis 2002, et lequel a été renforcé en 2016 par la signature d'une "Déclaration sur le Partenariat Stratégique Approfondi".

"Nous promouvons l'amitié et le respect mutuel avec le Maroc. Il s'agit d'un brillant exemple sur la manière de construire des relations entre les pays", a-t-elle encore dit.

Mme Zakharova, qui était l'invitée d'une rencontre avec les médias africains dans le cadre du Sommet et Forum économique Russie-Afrique, a également mis en avant les "relations traditionnellement bonnes et amicales" entre Moscou et Rabat, passant en revue le cheminement des relations bilatérales depuis la signature de la déclaration de partenariat stratégique Russie-Maroc en 2002.

De son avis, il y a eu "un approfondissement des relations stratégiques avec le Maroc et cela a porté ses fruits".

En effet, a-t-elle expliqué, le Maroc fait partie des trois premiers partenaires de la Fédération de Russie en Afrique, notant, à cet effet, que le Royaume est deuxième en termes d'exportations et troisième en termes d'importations.

"Les échanges commerciaux ont augmenté de plus de 25% depuis 2021 et la même dynamique a été observée au cours des premiers mois de l'année en cours", a relevé Mme Zakharova, notant que la pêche est l'un des principaux secteurs de coopération entre les deux pays.

S'agissant des perspectives du développement des relations commerciales avec le Maroc, la porte-parole de la diplomatie russe a indiqué que les entreprises russes sont intéressées par le développement du secteur de l'énergie et la mise en oeuvre de projets dans les domaines de la haute technologie et de la logistique.