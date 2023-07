Maroc: Marrakech - Adoption de 95 nouveaux projets de l'INDH proposés au titre de 2023

Marrakech — Quelque 95 nouveaux projets proposés au titre de l'année 2023, ont été approuvés, à l'unanimité, lors de la deuxième réunion du Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de la préfecture de Marrakech tenue, vendredi au siège de la wilaya de Marrakech.

D'un montant total de 37,32 millions de DH, dont 30,55 millions de DH comme contribution de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ces projets se répartissent comme suit : 67 projets inscrits dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", 12 projets inhérents au programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité", et 16 projets dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes".

Dans une allocution de circonstance, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi- Lahlou, a fait savoir que les projets programmés comprennent ceux de la première et la seconde tranches de l'année 2023, ainsi que les projets approuvés par la Coordination Nationale de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain dans le cadre de la reprogrammation des crédits récupérés à travers l'opération de liquidation des comptes spéciaux inhérents aux initiatives locales de développement humain des collectivités territoriales.

Et de poursuivre que le bilan de l'INDH au niveau de la préfecture de Marrakech a été marqué au cours de la période 2019- 2022, par la programmation de quelque 793 projets, dont 582 réalisés, 97 autres en cours de réalisation et 114 projets dans la phase du lancement des consultations.

Et afin d'améliorer les indicateurs de développement humain au niveau de cette préfecture, notamment ceux liés à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et à la promotion de la scolarisation en milieu rural, les projets programmés portent sur la construction, l'aménagement et l'équipement des Dours Al Wilada (Maisons d'accouchement), avec un total de 8 projets, et l'achat des équipements médicaux et paramédicaux au profit des Centres de Santé dans les milieux ruraux et péri-urbains, a relevé M. Kassi- Lahlou.

Ils concernent également l'acquisition d'une unité mobile d'ophtalmologie et d'une unité mobile de médecine dentaire, outre la promotion de l'accès à l'enseignement préscolaire en milieu rural, via la création de trois unités dédiées à ce cycle de l'enseignement, a poursuivi le wali.

Dans le même sillage, il a rappelé que le nombre des unités du préscolaire réalisées et opérationnelles a atteint 158 sur un total de 165 unités programmées au profit de 3.839 enfants (filles et garçons), outre quelque 695.710 écoliers et écolières ayant bénéficié de l'Initiative Royale "Un Million de cartables".

Et de faire savoir que nombre d'opérations et d'initiatives sont menées afin d'améliorer en permanence la capacité et la qualité de secteur de l'enseignement notamment, en milieu rural et de contribuer à la réalisation du principe de l'égalité des chances dans l'accompagnement, l'étude et l'encouragement de la scolarisation, outre la lutte contre le décrochage scolaire.

Cette réunion du CPDH a été aussi l'occasion pour la présentation par le Chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la wilaya de Marrakech- Safi, M. Anouar Telmsani Dbira, d'un exposé exhaustif à travers lequel, il a mis l'accent sur l'état d'avancement de la mise en exécution des programmes de l'INDH au titre de la période 2019- 2022, avec un nombre de projets de l'ordre de 793 ayant concerné le programme "Rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les zones territoriales les moins équipées" (12 projets, dont 11 déjà réalisés et un autre en cours), le programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité", avec 125 projets dont 109 déjà réalisés, 15 en cours et un projet en phase d'étude et de lancement des consultations, et le Programme "Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes", avec 399 projets, dont 211 projets déjà réalisés, 75 en cours et 113 projets en cours d'étude et de lancement des consultations.

Dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", quelque 257 projets ont été recensés dont, 251 projets réalisés et six autres en cours de réalisation.

Au terme de cette réunion de travail, il a été procédé à la signature de plusieurs conventions de partenariat portant sur nombre de projets de développement, et à la remise d'un lot d'équipements médicaux au profit des Centres de santé en milieu rural, outre des véhicules utilitaires acquis dans le cadre de l'INDH, et une unité mobile d'ophtalmologie au profit de la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale.