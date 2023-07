Sénégal: Mis en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la miragtion - Antoine Diome optimiste pour une baisse drastique du phénomène

La stratégie nationale de lutte contre la migration a été validée ce jeudi 27 juillet 2023, par le ministre de l'intérieur. Antoine Diome qui était entouré par d'autres ministres notamment celui de la pêche, du plan et de l'économie et celui des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, s'est montré optimiste quand à une baisse drastique du phénomène. Il estime qu'une mise en oeuvre effective va influer sur les résultats attendus.

« Il fallait d'abord s'attaquer au problème en faisant le diagnostic sans complaisance des causes profondes de cette migration. Et donc, quand on comprend mieux un problème à travers des avis techniques, avec l'échange des acteurs concernés, un plan qui est décliné en plusieurs phases, avec pour chaque année des objectifs à atteindre, il est clair que leur mise en oeuvre effective va beaucoup influer sur les résultats attendus », a rassuré le ministre de l'intérieur.

Rappelant l'historique du phénomène qui existait depuis 1960 dans notre pays, Antoine Félix Diome indique que « le Sénégal a toujours été un pays d'émigration. Les premières générations de sénégalais qui sont partis, sont allées à l'étranger bien avant même les indépendances. »

Cependant, le phénomène s'étant amplifié et ayant pris de nouvelles formes, Il préconise une analyse profonde des causes qui ont affecté à la question. « Il fallait à un moment ou à un autre avec toutes les solutions qui ont été apportées de façon séquentielle au problème que nous avons connu, penser et repenser plus profondément les causes qui se rapporte à la question », a indiqué M. Diome.

Ainsi, dira-t-il : « Une fois que les solutions ont été adoptées de façon inclusives par ceux qui sont directement touchés, lorsqu'on les mettra en oeuvre, il va s'en dire qu'avec la sensibilisation, avec la bonne information, avec la communication, à côté des politiques publiques qui sont en train de produire leurs résultats, ce qui est attendu c'est une baisse drastique du phénomène, sachant que l'émigration régulière et légale va continuer à exister. Parce que nous en avons tous besoin et il y a des potentialités qui sont attendus dans le cadre de ces flux entre les différentes parties du monde. »