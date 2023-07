Egypte: Al-Sissi présente ses condoléances aux Émirats pour le décès du gouverneur d'Abou Dhabi

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a adressé jeudi ses condoléances aux Émirats - direction et peuple - pour le décès du gouverneur d'Abou Dhabi, Cheikh Saïd bin Zayed Al Nahyan.

"Je présente mes sincères condoléances au pays frère des Émirats arabes unis et à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour le décès de son frère, Son Altesse le cheikh Saïd bin Zayed Al Nahyan, gouverneur d'Abou Dhabi, qui a fait de grands efforts pour servir son pays, en plus de son rôle fructueux dans le renforcement des relations fraternelles entre l'Égypte et les Émirats", a dit le président.

Al-Sissi a souhaité aux proches du défunt patience et réconfort, et au peuple émirati frère sécurité, stabilité et prospérité.