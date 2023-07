Burkina Faso: Jeux mondiaux universitaires de Chengdu - Ecrire un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité

Le président chinois, Xi Jinping a présidé l'ouverture des Jeux mondiaux universitaires de la FISU le vendredi 28 juillet 2023 à Chendgu, capitale de la province de Sichuan. A l'issue de la cérémonie, il a offert un banquet de bienvenue aux invités.

Malgré le COVID-19 et d'autres facteurs défavorables, la Chine a tenu sa promesse d'organiser avec succès les Jeux mondiaux universitaires de la FISU en vue d'apporter de nouvelles contributions à la cause des sports internationaux pour les jeunes. L'ouverture officielle des jeux est intervenue le vendredi 28 juillet 2023 à Chengdu, capitale de la province de Sichuan en présence du président chinois Xi Jinping.

A l'issue de la cérémonie, un banquet de bienvenue a été offert aux invités.

Depuis leur création, les Jeux mondiaux universitaires ont toujours été, selon le président Xi, une célébration de la jeunesse, de la solidarité et de l'amitié.

« La clé des relations d'État à État réside dans des liens étroits entre les peuples et les efforts à cette fin doivent commencer par la jeunesse. La jeune génération motivée par des idéaux et des responsabilités est l'avenir de l'humanité ainsi que l'espoir d'une noble poursuite de la paix et du développement », a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs promis que la Chine travaillera avec la FISU et toutes les délégations participantes pour faire des Jeux de Chengdu un grand événement sportif qui présentera les charmes de la Chine, l'ambiance de l'époque et la beauté de la jeunesse et facilitera la compréhension mutuelle entre les jeunes du monde entier.

Pour lui, il est important de promouvoir la solidarité par le sport, de développer une énergie positive au sein de la communauté internationale, d'unir les forces pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la crise alimentaire et le terrorisme et façonner un avenir meilleur grâce à la coopération.

« Les Jeux de Chengdu doivent être pour nous l'occasion de défendre les valeurs communes de l'humanité et d'écrire un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité », a-t-il déclaré.

Dans les temps anciens, la métropole de Chengdu, connue sous le nom de Yi, était célèbre pour ses paysages magnifiques et sa riche culture. Cette ville historique et culturelle a longtemps été une plaque tournante des échanges reliant la Chine au reste du monde, telle une perle sur la route de la soie du sud-ouest. Aujourd'hui, Chengdu est l'une des villes les plus dynamiques et les plus heureuses de Chine. Grâce à son caractère inclusif, la ville a continué de prospérer économiquement et de prospérer culturellement depuis sa fondation il y a plus de 2 300 ans.

Xi Jinping a donc invité les participants aux Jeux mondiaux universitaires à visiter la ville, à découvrir et à partager de première main les manifestations à multiples facettes de la voie chinoise vers la modernisation.