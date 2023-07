Afrique: Début des rénovations à l'aéroport international des Seychelles - Les magasins Duty Free déménagent temporairement

Les voyageurs entrant aux Seychelles devront, au cours des prochaines semaines, compter sur les services d'une plus petite boutique hors taxes temporaire dans le salon d'arrivée, car l'actuelle, gérée par la Seychelles Trading Company (STC) est en cours de rénovation.

Cela a été révélé aux journalistes jeudi par le directeur de l'aéroport, Eric Frost, lors d'une visite médiatique à l'aéroport international des Seychelles de Pointe Larue.

"La boutique STC Duty Free déménagera dans une nouvelle boutique temporaire dans la zone de collecte des bagages, les travaux devant durer jusqu'à huit semaines ", a expliqué M. Frost.

Il a déclaré que STC souhaitait que la boutique hors taxes offre une expérience de magasinage cinq étoiles aux clients.

"Avec le nouveau magasin qui occupera de l'espace au retrait des bagages, nous déplacerons certains des chariots pour garantir que l'expérience des visiteurs ne soit pas affectée", a-t-il ajouté.

La boutique STC Duty Free de l'aéroport située dans les terminaux d'arrivée et de départ propose une variété de marques internationales de luxe comme des parfums, des vins, des chocolats, des bijoux ainsi que des marques locales de haute qualité de boissons et de cadeaux

Au cours de la visite, les médias ont également été informés des différents travaux en cours à l'aéroport, notamment le réaménagement du terminal international qui a débuté fin 2021.

Photo : SCAA a pu augmenter l'espace disponible en reconstruisant les kiosques des entreprises de marketing de destination. (SCAA)

"Le travail que nous avons effectué améliorera l'expérience des visiteurs. Nous avons pu augmenter l'espace disponible en reconstruisant les kiosques des DMC (sociétés de marketing de destination) et en les rendant plus compacts. Nous avons également placé de nouveaux éclairages, des plafonds et aussi un nouveau sol », a déclaré le responsable des projets d'infrastructure à l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles (SCAA), Marlon Santache.

Le coût total du projet de rénovation budgétisé à 14,2 millions de SCR (1 million de dollars) devrait être achevé au mois de décembre.

Un autre domaine qui a connu des améliorations est la sécurité et la circulation des véhicules dans les nouvelles aires de stationnement.

Selon Dyan Vidot, le responsable de la sécurité aérienne des implémentations, ces changements ont rendu les déplacements à l'aéroport beaucoup plus fluides, avec moins d'embouteillages de voitures attendant de récupérer des familles, des amis ou des clients.

"Maintenant, plutôt que tout le monde faisant la queue au terminal d'arrivée, les gens laissent leur voiture dans les zones de stationnement désignées, ce qui a donc considérablement limité la circulation des véhicules à l'aéroport, ce qui le rend plus sûr pour les clients", a expliqué Mme. Vidot.

L'aéroport international des Seychelles a été ouvert en 1972 et afin de répondre à la demande actuelle, un nouveau plan de développement a été annoncé en 2022. Il comprend un terminal de passager plus grand, un hôtel d'aéroport, le déplacement du parc à carburant et des installations d'égouts, un nouveau terminal de fret, un nouveau complexe VIP et une zone technique.