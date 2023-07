Madagascar: 9es Jeux de la Francophonie - Place aux courses aux médailles

La délégation malgache a fait sensation lors du traditionnel défilé de la cérémonie d'ouverture des 9es Jeux de la Francophonie au Stade des Martyrs.

Six ans après les Jeux d'Abidjan, les artistes et sportifs de l'espace francophone se retrouvent à Kinshasa pour les 9es Jeux de la Francophonie. Madagascar est présent parmi les 40 délégations participantes. La Grande île est représentée par 78 membres de la délégation en sport et en culture. « Nous sommes prêts à défendre dignement le pays malgré tout ce qui se passe ici », a fait savoir Rosa Rakotozafy, chef de la délégation malgache à Kinshasa. Lors du défilé, Madagascar a fait sensation, non seulement à travers sa tenue traditionnelle, mais aussi grâce à la petite danse orchestrée à la dernière minute par Luc du groupe Hip Hop. Le spectacle de la cérémonie d'ouverture raconte l'odyssée de deux participants aux Jeux, égarés au travers des multiples dimensions de la République Démocratique du Congo et de la Francophonie. Accompagnés par l'esprit du Léopard, ils participeront à un voyage initiatique le long du fleuve Congo, des forêts luxuriantes du bassin jusqu'à Kinshasa, première ville francophone du monde à la singulière réalité urbaine.

Les sportifs malgaches entrent en compétition à partir d'aujourd'hui. Les basketteuses jouent leur premier match contre les Camerounaises, cet après-midi, au nouveau gymnase du stade des Martyrs. « Nous nous sommes bien préparées et les filles sont motivées », a déclaré Prisca Razananirina, coach des Ankoay U25. Deux des joueuses de l'Afrobasket U18, à savoir Kristina et Marion, ainsi que les deux vice-championnes de la Fiba 3x3 Afrique, Muriel et Christiane, font partie des 12 Ankoay en quête d'une médaille à Kinshasa. Deux lutteuses débutent aussi la compétition aujourd'hui. Il s'agit de Victorine Rasoarimalala, chez les moins de 50 kg, et d'Emma Rasoanantenaina en -57 kg. Emma est qualifiée directement en demi-finale. Elle a remporté la médaille d'argent aux Jeux de la Francophonie à Abidjan en 2017. Une ambiance bon enfant règne au sein de la délégation malgache et tout le monde est motivé à ramener les médailles à la maison.