Afrique: Natation l Mondiaux de Fukuoka - Teeluck établit un nouveau record national au 200m dos

Anishta Teeluck a pris la troisième place dans sa série du 200m dos le vendredi 28 juillet, aux mondiaux de natation au Japon. S'il est vrai qu'elle n'a pu se qualifier pour le tour suivant, elle a néanmoins réalisé un nouveau record national sur cette distance.

La Mauricienne se trouvait dans la deuxième série du 200m dos au couloir 2. Elle a terminé troisième dans le temps record de 2 minutes, 18 secondes et 63 centièmes. Ce temps efface des tablettes des records l'ancienne marque qui lui appartenait depuis le 21 août 2022 et qui avait été réalisée lors de la 15e édition de la 'CANA African Senior Championships' en Tunisie.

Anishta Teeluck a été devancée par la Norvégienne Ingeborg Loyning (2 minutes, 13 secondes et 97 centièmes) et la Panaméenne Carolina Cermelli (2 minutes, 18 secondes et 50 centièmes). A noter que la dernière qualifiée pour les demi-finales du 200 dos - la Hongroise Katalin Burian - a nagé cette épreuve en 2 minutes 11 secondes et 94 centièmes lors des séries.

Cela dit, de par les deux performances réalisées au Japon (Ndlr : 1 minute, 5 secondes et 32 centièmes au 100m dos, lundi dernier, non loin de son record national, et 2 minutes, 18 secondes et 63 centièmes au 200m dos, nouveau record national, vendredi), Anishta Teeluck a montré qu'elle était dans de bonnes dispositions pour bienfaire encore aux JIOI qui se tiendront prochainement à Madagascar.

%

Le siège de World Aquatics se trouvera à Budapest

Au congrès de World Aquatics, le 25 juillet dernier, à Fukuoka, les fédérations membres ont voté en faveur du déménagement du siège de World Aquatics à Budapest, Hongrie. Selon le site swimswam, l'organisation qui régit six disciplines de sports aquatiques affirme qu'elle laissera quelques structures en Suisse, notamment l'Aquatics Integrity Unit et la toute nouvelle World Aquatics Foundation. Cette fondation sera dérivée du développement et de la formation du groupe, de la programmation d'apprentissage de la natation, du développement des entraîneurs et du programme de développement officiel. L'objectif de la fondation vise «en particulier des programmes qui utilisent les sports aquatiques comme un outil d'amélioration sociale».

A noter que cette décision de délocaliser le siège de 'World Aquatics', est justifiée, en partie, par les frais de maintien d'un siège social en Suisse, qui est l'un des pays les plus chers au monde pour y vivre.