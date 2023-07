Madagascar: Produits d'exportation - Un nouveau laboratoire inauguré pour la région Analanjirofo

Un pas significatif a été franchi pour les producteurs de la région Analanjirofo avec l'inauguration d'un nouveau laboratoire à Fenoarivo Atsinanana. Les producteurs ne sont plus obligés de se rendre à Toamasina ou à Antananarivo pour analyser leurs produits.

Un laboratoire qui permettra aux producteurs locaux d'analyser leurs produits destinés à l'exportation ainsi que ceux destinés au marché local. C'est la solution apportée par l'ouverture du laboratoire à Fenoarivo Atsinanana, présentée lors d'une cérémonie tenue le 10 juillet dernier, en même temps que l'inauguration du bâtiment abritant ces nouvelles installations. En effet, le nouveau laboratoire a été conçu pour répondre spécifiquement aux besoins d'analyse des produits d'exportation de la région Analanjirofo. Grâce à ses équipements, il permet aux producteurs de réaliser des tests essentiels, tels que la détermination du taux d'humidité de la girofle ou la pureté d'une huile essentielle, entre autres. Auparavant, ces analyses nécessitaient des déplacements jusqu'aux grandes villes, ce qui engendre des pertes de temps et des coûts supplémentaires pour les producteurs.

Avantages

Outre son rôle dans l'analyse des produits d'exportation, le laboratoire joue également un rôle essentiel dans la résolution de litiges éventuels. Le directeur régional de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Adonia Denisse Rajaonarison, a souligné que le laboratoire pourra être utilisé pour réaliser des analyses spécifiques qui aideront à dénouer des cas de litiges. Cette fonction supplémentaire renforcera la transparence et la confiance dans les échanges commerciaux de la région. La mise en place de ce laboratoire représente une avancée majeure pour les producteurs de la région Analanjirofo. En réduisant les contraintes liées aux analyses des produits, le laboratoire permettra aux agriculteurs et aux entrepreneurs locaux de gagner en efficacité et de développer leurs activités. Cela devrait également contribuer à améliorer la qualité des produits exportés et à renforcer la compétitivité de la région sur les marchés nationaux et internationaux.

%

Diversité

Parmi les produits qui seront analysés dans ce nouveau laboratoire, on retrouve notamment le girofle, le maïs, le riz parfumé, et bien d'autres produits clés de la région. La diversité des analyses offertes permettra de couvrir un large éventail de productions locales et de soutenir les différents secteurs agricoles et commerciaux de la région. Malgré ses limites, le laboratoire de Fenoarivo Atsinanana constitue une étape essentielle pour le développement économique de la région Analanjirofo. Il s'inscrit dans une démarche visant à renforcer l'efficacité des producteurs locaux, à faciliter les échanges commerciaux et à accroître la valeur des produits destinés à l'exportation et à la consommation locale. Pour le MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation) cette initiative vise à soutenir le développement local et à améliorer les conditions de vie des communautés agricoles de Madagascar, surtout dans les zones à fortes potentialités économiques comme la région Analanjirofo.