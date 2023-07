Afrique: Approvisionnement du marché africain en céréales - Poutine s'engage à ravitailler davantage le continent

Le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique s'est tenu ces 27 et 28 juillet à Saint Petersbourg. Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs Chefs d'Etats africains a été une occasion pour discuter des questions de coopération entre la Russie et les pays africains. Lors de la session plénière du mercredi, le Président Vladimir Poutine a fait part de son engagement à aider l'Afrique à sortir de la crise alimentaire que connait actuellement le continent.

Le Président de la République Fédérale de Russie Vladimir Poutine a assuré aux pays africains un approvisionnement correct de leurs marchés en céréales par la Russie. Il s'exprimait avant-hier, jeudi 27 juillet, lors de la session plénière du forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint Petersbourg.

« Notre pays est capable de substituer les céréales ukrainiennes à titre gratuit dans de nombreux pays d'Afrique d'autant plus que cette année, nous attendons la récolte de record. Dans trois mois, nous serons prêts à envoyer gratuitement mille tonnes de céréales dans des pays africains notamment au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, en Somalie etc. Nous allons assurer la livraison gratuite de ces cargaisons », rassure-t-il. Il relève que la part de la Russie sur le marché mondial du blé est de 20% alors que celle de l'Ukraine est de moins de 5%.

Ce qui signifie, selon lui, que c'est la Russie qui apporte une contribution considérable à la sécurité alimentaire de manière générale. Avec l'aide humanitaire, informe-t-il, la Russie et les pays africains vont former de manière active un système plus juste de distribution de nos ressources.

Selon le Président Poutine, la Russie a consenti des efforts considérables pour prévenir la crise alimentaire globale. «Nous sommes convaincus que grâce à l'utilisation de technologies agricoles en Afrique, on peut assurer la sécurité alimentaire et devenir un exportateur d'engrais. Nous sommes prêts à vous assister. La Russie est prête a partager avec les pays africains son expérience dans le domaine de la production agricole », a-t-il lancé.

De son côté, le président des iles Comores et Président en exercice de l'Union Africaine Azali Asoumani trouve que la Russie est un partenaire privilégié pour le continent. « L'Afrique veut établir des partenariats toujours plus équilibrés entre notre continent et le reste du monde. Ainsi sur le plan économique, l'Afrique où vivront plus de 8,3 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, souhaite des partenariats mutuellement bénéfiques avec des pays, mais aussi avec des grands bailleurs bilatéraux et multilatéraux. La Russie a toute sa place pour se positionner comme partenaire majeur et nous sommes prêts à aborder avec elle toutes les grandes questions de coopération », soutient-il.

Par ailleurs, il a souligné la nécessité de renforcer le partenariat public-privé entre la Russie et les pays africains pour développer le potentiel du secteur privé en tant qu'acteur clé du développement. Cependant, le Président Azali signale que les entreprises africaines ont besoin de soutien pour renforcer leur productivité et existant.

Parlant de la crise Russo-Ukrainienne et des sanctions imposées à la Russie, le président de l'UA a plaidé pour un accord pour sauver les milliers de personnes qui sont dépendants de ces exportations.

(Envoyée spéciale à Saint-Pétersbourg)