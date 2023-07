Afrique du Nord: Coupe arabe des clubs champions | L'EST rate son entrée - La qualité des recrues a fait la différence !

Le football moderne est avant tout une question de moyens financiers qui se répercute sur la qualité des joueurs sur le terrain. L'Espérance d'Oussema Bouguerra, d'Oumarou et de Teka n'a pas tenu longtemps face à Al Ittihad de Kanté et de... Benzema.

Al Ittihad de Karim Benzema n'a mis que neuf minutes seulement avant de revenir dans le match devant l'Espérance d'Oussema Bouguerra. C'était le temps nécessaire pour que la nouvelle coqueluche du club saoudien donne une passe en retrait à Abderrazek Hamed qui n'avait qu'à compléter le travail pour loger la balle dans les filets de Ammanallah Memmiche.

A partir de cet instant, les «Sang et Or» ont subi le rythme imposé par leurs hôtes. Pourtant, ce sont eux qui étaient les premiers à la manoeuvre se permettant même d'ouvrir le score. Un très joli but du reste, signé par l'une des recrues de ce mercato estival, Oussema Bouguerra. Sur le but de l'EST, le revenant Iwuala et la nouvelle recrue Bouguerra ont indéniablement fait de l'excellent travail et leur association a donné lieu à un joli but. Youssouf Oumarou et Houssem Teka ont également fait du bon travail au niveau de l'entrejeu. Sauf que l'apport de ces recrues, indéniable soit-il, n'a duré qu'une bonne demi-heure, le temps que la machine d'Al Ittihad et son turbo Benzema se sont mis en marche.

Même après la sortie de Benzema...

Karim Benzema ne s'est pas contenté d'apporter la solution pour déverrouiller la défense espérantiste, il a signé aussi le but de la victoire à la 55 '. Pour son premier but sous les couleurs d'Al Ittihad, Benzema a exprimé toute sa puissance et son talent. Drôle d'attitude de la part de Meriah, défenseur central de l'EST, qui n'a pas essayé de contrer ou de gêner ce tir.

Cela dit, même après la sortie de Benzema, les joueurs de l'Espérance n'ont pu revenir dans le match malgré tous leurs efforts. En face et même si Benzema et Romarino étaient sortis, le reste des joueurs avaient suffisamment de qualité pour pouvoir barrer la route à Zied Berrima et autre Mohamed Ali Ben Hammouda qui, lui, était hors du coup.

Ceci dit, même si les nouvelles recrues «sang et or» se sont plutôt bien comportées, elles n'ont pas fait le poids face à celles d'Al Ittihad.

Le résultat et l'attitude des joueurs de l'EST lors de ce premier match sont le reflet d'une réalité du football moderne. Un football professionnel qui est avant tout une question de moyens financiers.

L'Espérance d'Oussema Bouguerra, d'Oumarou et de Teka n'a pas tenu longtemps face à Al Ittihad de Kanté et... Benzema. C'est aussi simple que cela. Les recrues «sang et or» n'ont tenu bon qu'une demi-heure à tout casser. Toutefois, et en dépit de cette courte défaite, les joueurs de l'Espérance, au vu de la qualité intrinsèque des nouvelles recrues, sont en mesure de faire un bon bout de chemin dans cette joute arabe.