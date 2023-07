Sénégal: Stratégie nationale de lutte contre l'émigration irrégulière - Cinq axes prioritaires pour sortir du gouffre

Le Sénégal a validé sa stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière avant-hier, jeudi 27 juillet. Cinq axes prioritaires ont été définis pour lutter contre les départs massifs des jeunes. Il s'agit de la prévention, la création d'emplois pour les jeunes, la réinsertion des migrants de retour, la création d'emplois et la gestion des frontières.

Le Sénégal mise sur cinq (5) axes prioritaires pour mettre un terme aux départs massifs des jeunes vers l'Europe à travers des voies irrégulières. La validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière s'est tenue avant-hier, jeudi 27 juillet.

Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Diome, qui prenait part à la rencontre, « le programme du Sénégal s'articulera sur la prévention avec au coeur les questions d'emplois et de financement, la gestion des frontières la répression qui vise surtout les trafiquants et autres convoyeurs ».

La stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière prévoit aussi « des mesures d'appui et de protection des migrants et le retour et la réinsertion des migrants irréguliers », a dit le ministre.

Dans le contexte du développement de la criminalité transfrontalière notamment le trafic des personnes et des migrants dans la région ouest africaine, « l'Etat compte intensifier la sensibilisation des populations sur l'étendue du territoire, renforcer les mesures de contrôle des surveillances des frontières terrestres, maritimes et aériennes par la dotation d'équipements conséquents aux Forces de défense et de sécurité, améliorer et mettre en adaptation notre arsenal juridique, soutenir les migrants et offrir des opportunités palliatives à la migration irrégulière notamment dans le domaine de l'emploi et du financement des jeunes et des femmes ».

Pour le Premier ministre Amadou Ba, « la lutte contre l'émigration irrégulière est un effort collectif qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement propice au développement, à la stabilité et à la prospérité, et ainsi dissuader les jeunes de risquer leur vie dans des migrations irrégulières ».

Pour Amadou Ba, la validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière est une étape décisive vers la concrétisation de la lutte contre les vagues de départs. « Il est important ajoute-t-il, de reconnaitre que l'émigration irrégulière est un phénomène multidimensionnel, dont les causes sont complexes et diverses. La pauvreté́, les conflits, les persécutions, les catastrophes environnementales, les inégalités et l'absence d'opportunités économiques sont autant de facteurs qui poussent certaines personnes à risquer tout pour chercher une vie meilleure ailleurs ».

Selon la chargée du bureau de l'Union européenne à Dakar, Harmonie Koutsivitis, « le Sénégal et les pays européens doivent agir ensemble afin de développer les perspectives et opportunités pour la jeunesse, de renforcer les voies légales de migration tout en luttant contre le fléau de la migration irrégulière ».

Du côté de l'Union européenne, beaucoup d'espoir repose sur ce document. « Cette stratégie doit offrir un cadre de référence clair qui définit les objectifs poursuivis, les moyens d'atteindre ces objectifs ainsi que les rôles et les responsabilités de toutes les entités impliquées. Pour nous les partenaires, ce cadre de référence est la plus ciblé afin de contribuer à l'impact concret de cette stratégie sur le terrain ».

La chargée d'affaires de la délégation de l'UE pense aussi que « la politique migratoire devrait permettre de répondre aux aspirations légitimes de la jeunesse à un avenir serein et prospère ». Les flux migratoires avec leur lot de morts rappellent l'importance d'avoir des actions coordonnées entre les pays de départ et l'Europe, juge-t-elle. « Nous vivons une situation qui nous interpelle tous et nous rappelle à quel point il est important pour le Sénégal comme pour tous les pays du monde de parvenir et gérer ces flux migratoires afin d'en saisir l'acuité tout en limitant les risques qui sont liées lorsque celui-ci est fait en dehors des cadres légaux », a dit la chargé d'affaires.