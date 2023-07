Afrique: Al-Sissi s'envole pour Saint-Petersbourg afin de participer à la 2e édition du Sommet Russie-Afrique

Le président Abdel Fattah Al-Sissi se rend aujourd'hui, mercredi, à la ville de Saint-Petersbourg pour participer à la deuxième édition du Sommet Russie-Afrique, a déclaré le porte-parole de la présidence, Ahmad Fahmi.

Le porte-parole a ajouté que la 1ere édition du sommet avait eu lieu en 2019 à Sotchi sous la coprésidence egypto-russe dans le but de soutenir et approfondir les relations privilégiées et historiques entre le continent africain et la Russie et renforcer la concertation commune sur les moyens de relever les défis communs.

Le sommet comprendra la tenue de deux sessions plénières et la publication d'une déclaration finale, en plus de la tenue de nombre de manifestations économiques, commerciales et culturelles, notamment le forum économique et humanitaire.

Le porte-parole a ajouté que le président Al-Sissi discuterait avec le président russe, Vladimir Poutine, des moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et de poursuivre la concertation intense sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.