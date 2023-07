Tunisie: Mondiaux de natation | Séries de 1.500 mètres nage libre pour Hafnaoui - Les heures les plus longues...

Ayoub sait donc ce qu'il a à faire : nager et démontrer tout d'abord qu'il méritait son titre olympique glané à dix-huit ans.

Lorsque Ayoub se réveillera tôt ce matin, il voudra sans aucun doute savoir ce que pensent sa petite famille et sa grande famille qu'est la Tunisie, qui retiendra son souffle. Le temps de le voir assurer l'essentiel.

Pour un champion Olympique de la distance, nous n'allons pas faire la leçon et lui demander de gagner et comment gagner, à quel moment attaquer et de qui se méfier, de quelle manière et à quel moment porter le coup fatal. Il sait se battre, résister aux attaques, et répliquer de la meilleure des manières.

C'est du n'importe quoi pour ce genre d'athlètes qui sont entraînés mais aussi « dressés » pour surmonter les obstacles et s'imposer.

Aucune course, certes, n'est gagnée d'avance. Il y a toujours des impondérables qui viennent parfois, se greffer et que les compétiteurs se doivent de résoudre aux centièmes près. Et ils le font le plus aisément du monde, parce qu'ils ont appris à faire face à ces imprévus.

Démontrer ses capacités

Ayoub sait donc ce qu'il a à faire : nager et démontrer tout d'abord que son titre olympique glané à dix-huit ans, il le méritait. Il avait prouvé ce jour-là, toutes ses qualités de champion confirmé.

Aux JO, ce n'était pas une surprise pour son staff technique qui l'avait préparé. D'ailleurs l'Université américaine qui l'a accueilli n'est pas du genre à lier son nom à des « tocards ». Ce sera le même raisonnement qui prévaudra aujourd'hui. Ayoub fera tout pour rester le meilleur et passer en finale. De toutes les façons, nous sommes en mesure d'affirmer que le drapeau tunisien grimpera au mat demain et que l'hymne national résonnera dans ce silence respectueux et impressionnant de la piscine et dans les foyers de bien des fans de par le monde.

C'est suffisant. Le reste, c'est Ayoub qui s'en chargera. Il n'a besoin ni de représentants ni d'une quelconque autorité à ses côtés, il a appris à se battre tout seul, ni de conseillers autres que ceux qui l'ont si bien préparé pour les prochaines étapes qui lui restent.