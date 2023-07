Madagascar: Latrines vs. polio en 2023

«La poliomyélite est causée par le poliovirus, qui se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par la voie fécale-orale. Cette situation peut se produire lorsque l'eau entre en contact avec les selles d'une personne infectée et n'est pas correctement traitée. Cette eau contaminée peut être ingérée si elle est bue ou si elle sert à laver des aliments. Le virus peut aussi se propager par le système respiratoire, ce mode de transmission étant toutefois peu fréquent (...) Il n'existe actuellement aucun moyen de guérir la polio. Il est possible de prévenir la polio au moyen de la vaccination (...) La polio est endémique au Pakistan, en Afghanistan et au Nigeria» (site de la province du Manitoba, Canada)

«La transmission des poliovirus se faisant essentiellement par voie féco-orale, les principales mesures de prévention tiennent au développement de l'hygiène. Comme il n'existe pas de traitement de la maladie, la seule action médicale préventive est constituée par la vaccination. Le vaccin poliomyélitique oral (VPO) a été développé par Albert Sabin, dans les années 1950 (Institut Pasteur).

C'est en 1985 que le Rotary International a lancé «PolioPlus», la plus importante levée de fonds de santé publique internationale initiée par le secteur privé. Et depuis le lancement en 1988, conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé, de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, «End Polio Now», le Rotary revendique avoir vacciné 2,5 milliards d'enfants dans 122 pays. En cette campagne de juillet 2023, les clubs Rotary de Madagascar ont pu bonifier le nombre de «leurs» vaccinés.

À Madagascar, le dernier cas de poliovirus sauvage remontait à 1997. Le pays n'avait enregistré aucun cas après les Journées Nationales de Vaccination (JNV) de 1997, 1998 et 1999. Alors que la Grande île se pensait «polio free», des cas de VDPV (virus dérivés de polio vaccinal) furent détectés dans différentes régions, obligeant à une campagne nationale (2002) et des campagnes locales (2005, 2011). En Octobre 2014, l'Institut Pasteur de Madagascar rapporta un cas dans le district d'Analalava (Fokontany d'Antsiradrano, Région Sofia). S'ensuivit un autre, au mois de mars 2015, dans le district de Nosy Varika (Fokontany de Sahafary, Région de Vatovavy-Fitovinany). En avril 2015, le discours officiel évoquait clairement le «risque de propagation du virus à toute l'île». Le statut de «polio free» acquis en 2018 aura sans doute souffert de la période de confinement dû au Covid pour qu'on annonce 287 cas confirmés depuis septembre 2020 et 79 autres depuis début 2023. Une campagne dite de routine avait eu lieu au mois de mai 2023, mais l'inquiétude semble justifier cette campagne d'urgence, quatre mois plus tard.

Outre les interrogations concernant les populations, de plus en plus nombreuses, des bidonvilles et des populations, non moins nombreuses, concernées par les migrations intérieures, un souci supplémentaire concerne la chaîne de froid et la conservation du vaccin, en ces temps de délestages massifs. Un protocole méticuleux, mais révélateur de notre sous-développement, recommande «le compartiment Freezer d'un réfrigérateur ou d'un congélateur si celui-ci est disponible, au niveau du SDSP (Service du District de la Santé Publique) ; dans un réfrigérateur au niveau d'un CSB (Centre de Santé de base) ; dans un porte-vaccin ou une glacière, au niveau d'un CSB non doté de réfrigérateur et pour les équipes de vaccination». Combien de récipiendaires auront été sensibilisés à l'état de la PCV (pastille de contrôle du vaccin)...

D'une époque, qu'on aurait aimé définitivement révolue, j'ai retrouvé cette invitation informelle lancée par le Représentant permanent de la Région Ile-de-France à Madagascar, et en même temps Directeur de l'Institut des Métiers de la Ville, à un «atelier sur la gestion des boues des latrines de Tana». L'atelier était organisé avec l'association EAST (Eau, Agriculture et Santé en milieu Tropical). C'était en juin 2010.

Quatre ans auparavant, en 2006, le «Madagascar Action Plan» (MAP) s'était lancé un «Défi n°7» : «Construire 27.000 latrines». Sans conteste, le programme le plus ambitieux jamais envisagé depuis l'époque de l'administration coloniale et ses «WC européen», comme on en voit improvisés lors de manoeuvres militaires (Le Madagascar Illustré, n°21) : décembre 1933, il y a 90 ans !

«Et merde !», 27.000 latrines en l'an 2000. Vingt-trois ans plus tard, le samedi 22 juillet 2023, tout le monde reçoit un SMS du Ministère de la Santé : «Ady amin'aretina azo amin'ny tay miparitaka, mampiasà kabone ara-pahasalamana ary manaova vaksiny miaro amin'ny polio na lefakozatra. Ministeran'ny Fahasalam-bahoaka». Dans cette «lutte contre la défécation à l'air libre», l'injonction à utiliser des «kabone» suppose-t-elle une installation de type «WC européen» ou des «latrines» de type 101 ? Deuxième SMS, le mardi 25 juillet 2023 : «Natao ho an'ny olona rehetra ny vaksiny ao amin'ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Alaotra-Mangoro, Atsimo-Andrefana. Natao ho an'ny latsaky ny 15 taona kosa amin'ny Faritra hafa. Ministeran'ny Fahasalam-bahoaka». J'ignore sur quels critères d'urgences épidémiologiques sont instamment concernées l'ensemble de certaines populations uniquement. Et entre les deux SMS, le lien «polio» aura disparu, alors que j'avais déjà oublié la teneur du premier Spam.

«Et merde !» était le titre de ma Chronique du 23 mars 2010 : Ce serait seulement à l'occasion de la « Journée 2010 de l'eau » que l'école primaire publique d'Antanimena, un quartier de la Capitale Antananarivo, reçoit lave-mains, latrines et douches. Mais, comment cela a-t-il été possible en cinquante ans ?

S'il fallait ourdir des révolutions, ce serait pour mettre fin à ce genre d'absurdité et non ravir le pouvoir pour le pouvoir. Plusieurs générations de gouvernants indifférents, irresponsables et incapables, se sont complus dans l'autosatisfaction pendant que les enfants de l'école publique n'avaient même pas les infrastructures minimales de l'hygiène la plus élémentaire.

Il y a une vingtaine d'années, avec les Anciens de Saint-Michel, nous avions envisagé une campagne d'affichage à l'adresse des usagers des hôpitaux publics : entre autres, un mode d'emploi de WC qu'il ne faut pas confondre avec un évier où faire sa vaisselle !

Des latrines, c'est déjà mieux que rien du tout me diriez-vous.

Sauf que dans « Topaze », écrit par Marcel Pagnol en 1928, Fernandel récupérait déjà à son compte une entreprise de location de vespasiennes ! Quand on sait pertinemment toute la pollution provoquée par d'antiques latrines (odeurs, mouches bleues, construction qui dépareille dans la Ville), chaque salon, chaque foire, chaque concert, chaque bistrot, chaque

troquet, chaque snack, chaque « vary mitsangana », devrait être inauguré par ses WC ! Et merde !