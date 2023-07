Madagascar: Tahina Razafinjoelina - Vers la candidature de l'ancien directeur de campagne de Marc Ravalomanana

En rupture de ban avec son ancienne famille politique, Tahina Razafinjoelina ne manque pas d'ambitions. Il veut voler de ses propres ailes.

La course à la magistrature suprême pourrait avoir un nouveau challenger. Un autre prétendant entrera certainement en lice dans les semaines à venir. Il s'agit de Tahina Razafinjoelina. Après avoir fait ses preuves aux côtés de l'ancien président Marc Ravalomanana, en étant son directeur de campagne lors de la dernière présidentielle, il veut faire cavalier seul. Il veut surtout miser sur sa jeunesse et son savoir-faire, notamment dans le domaine de l'informatique et de la nouvelle technologie. Il était d'ailleurs l'ancien directeur du système informatique du ministère de Finance et de budget, du ministre Haja Nirina Razafinjavato, du temps de Marc Ravalomanana. Créé le 07 décembre 2010, ce sera son parti, le Tia Tanindrazana qui va probablement l'aligner sur les starting-blocks. Champion de Madagascar des rallyes 2018, Tahina Razafinjoelina a le goût de la compétition dans le sang et n'hésite pas à entrer en concurrence avec les grosses écuries de la politique malgache.

Homme nouveau

Loin d'être un néophyte dans la politique malgache, il veut jouer la carte de « l'homme nouveau, l'oiseau rare » qui veut faire le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Des hommes expérimentés sont déjà acquis à sa cause. Outre le Professeur Raymond Ranjeva, qui était vu à ses côtés durant ces dernières semaines, un certain Pierrot Rajaonarivelo ou encore Dama, deux anciens candidats aux présidentielles, s'embarquent très bientôt dans le navire Tia Tanindrazana. Le retour de Tantely Andrianarivo, un autre cacique de la Deuxième République, est attendu très prochainement pour compléter l'équipe de Tahina Razafinjoelina.

%

Pari difficile

À qui profite sa candidature ? C'est la question qui commence à se poser. Si Tahina Razafinjoelina fait ses expériences aux côtés de Marc Ravalomanana, depuis quelques mois, il prend ses distances. Un changement de cap que les observateurs ont remarqué à travers son journal qui porte le même nom que son parti politique. En tout cas, le leader du Tia Tanindrazana risque de pêcher dans le même fleuve que Dada. Il s'agit toutefois d'un pari difficile. En effet, depuis ces deux dernières décennies, les Zanak'i Dada ont fait preuve d'une fidélité sans égale.

9 août

Le premier rendez-vous du patron de Tia Tanindrazana se précise. Selon les informations, une date est même déjà fixée. Le 9 août prochain, un événement d'une envergure importante se déroulera à Ambositra, ville de Tantely Andrianarivo. Une grande décision y sera prise. En attendant, Tahina Razafinjoelina multiplie les sorties médiatiques et les négociations en coulisse pour rallier le plus de monde possible. Pour cette joute électorale, le champion de rallye misera sur l'unité nationale, le consensus et le dialogue mais surtout l' « ady gasy » comme cheval de bataille. La maîtrise de la nouvelle technologie sera un atout capital pour ce prétendant à la magistrature suprême qui a su entretenir des relations particulières avec les générations Y et Z sans avoir coupé les ponts avec la génération X.