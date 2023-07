Madagascar: IMOLO MIANDRIVAZO - Trois bandits tués, deux Kalachnikovs récupérés

Une opération militaire a été déclenchée après qu'un gendarme et un militaire aient été tués dans un accrochage. Deux bandits ont été tués, six incarcérés et des armes de guerre saisies.

Du fil à retordre. Les forces de gendarmerie ont frappé d'une main de fer dans la région Vakinankaratra. Trois bandits de grand chemin ont été abattus et six de leurs comparses pris vivants. Lors de l'opération, deux fusils d'assaut Kalachnikov ainsi qu'une arme à feu de fabrication artisanale ont été saisis. Ce coup de théâtre est survenu à Imolo, sur les rives du fleuve Tsiribihina dans une zone tampon de Miandrivazo, entre les régions Vakinankaratra et Menabe. Traduits devant le parquet près tribunal de première instance à Antsirabe, quatre suspects ont été placés en détention préventive en début de semaine. Ayant comparu devant le juge d'instruction hier, les deux derniers suspects ont également été jetés en prison. « Un déploiement opérationnel a été lancé depuis le 16 septembre suite à un affrontement ayant coûté la vie à un gendarme et un militaire. Dans cette campagne, les forces de gendarmerie à Antsirabe travaillent de concert avec les grandes formations limitrophes dont les groupements de la gendarmerie nationale des régions Menabe, Amoron'i Mania, Itasy, Analamanga et Bongolava », explique le commandant du groupement de la gendarmerie à Antsirabe.

Identification d'armes

L'opération a été dirigée vers les zones sensibles ainsi que la localité où les deux éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués. Les pelotons de gendarmes déployés sur terrain ont dans la foulée remonté les traces de boeufs volés. En suivant les pistes des malfaiteurs, ils ont pu récupérer cinquante-têtes de bovidés. Après identification des propriétaires, une restitution du troupeau a été mise en oeuvre dans le respect des dispositions légales. Bien que six des dahalo qui écumaient les points noirs de la région Vakinankaratra soient déjà placés à l'ombre et trois autres définitivement mis hors d'état de nuire, les gendarmes opérationnels sont encore sur leurs traces. Une enquête a été ouverte pour identifier la provenance des armes de guerre récupérées.