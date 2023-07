Ile Maurice: Congrès à Mare-d'Albert - Le trio PTr-MMM-PMSD promet un vaste chantier de changements

C'est devant une très bonne foule que le premier meeting de l'alliance Parti travailliste (PTr) - Mouvement militant mauricien (MMM) - Parti mauricien social-démocrate (PMSD) s'est tenu. Il a eu lieu à Mare-d'Albert hier vendredi 28 juillet. Qualifié d'historique car c'est la première fois que ces trois partis se retrouvent ensemble sur une même estrade, il a permis aux trois leaders de faire part de grands changements qu'ils comptent apporter une fois au pouvoir.

Navin Ramgoolam a indiqué que trois ans et trois jours après le naufrage du Wakashio, une nouvelle vague rouge-mauve-bleu se lève dans le pays. «Le MSM pe trakase. Pe zwe sinema gratis pou ki lepep pa vinn dan sa kongre la.» Le leader du PTr a dénoncé les méthodes du Mouvement socialiste militant (MSM) pour essayer de déstabiliser l'alliance PTr-PMSD-MMM. Il a donné l'assurance que cette alliance irait jusqu'au bout.

Le leader de l'alliance a fait ressortir qu'il aurait pu mener une vie tranquille sans faire de la politique. Mais il a souligné qu'il a un rôle à jouer. «Nous devons travailler dans l'intérêt du pays.» Il a promis que cette alliance ne mènera pas de vengeance.

De son côté, Xavier-Luc Duval a assuré que le pays sera un vaste chantier. Le chef du PMSD a affirmé que plusieurs réformes seront lancées dans de nombreux domaines, notamment au niveau du Central Electricty Board, de la Central Water Authority, de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) et la Banque de Maurice. «Des personnes compétentes dirigeront ces institutions.»

Au niveau de l'éducation, le prochain gouvernement mettra fin à l'Extended Programme et remettra sur pied le pré-vocationnel. «On redonnera confiance aux jeunes dont une majorité veut quitter le pays.»

Paul Bérenger, quant à lui, a soutenu que le plus vite le gouvernement partira, le mieux ce sera pour le pays. Il a donné l'assurance qu'un gouvernement PTr-MMM-PMSD aura la responsabilité de sauver le pays. «Tout sera fait selon la Constitution du pays», a-t-il promis. Le meneur du MMM a ajouté qu'un énorme chantier attend le prochain gouvernement. «Partou inn pouri. Pa kone kot pou koumanse.»

Il a déclaré que les prochaines nominations seront effectués selon la méritocratie et la compétence. «Même pour le poste du président de la République.» Il a promis une nouvelle MBC et de nouveaux Standing Orders pour le Parlement. «L'ADSU et l'ICAC connaîtront des refontes.» Il a dénoncé le «money politics» du MSM.

Arvin Boolell, pour sa part, a affirmé que l'alliance PTr-PMSD-MMM est en guerre contre «la pourriture qu'est ce gouvernement».

Le congrès était présidé par Patrick Assirvaden. Ritish Ramful, Reza Uteem, Richard Duval; Malini Sewocksing et Rouma Bahadoor ont pris la parole.

Ambiance

Les régions des circonscriptions n°11 (Vieux-Grand-Port-Rose-Belle), n°12 (Mahébourg-Plaine-Magnien) et n°13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) ont su annoncer la couleur. Les ronds-points depuis Rose-Belle étaient pavoisés de rouge, de mauve et de bleu. Quant à Mare-d'Albert, il a sorti le grand jeu. Le Kohinoor Hall était plein à craquer. Jeunes, moins jeunes, petits et grands ont répondu présents dès 15 heures, soit deux heures avant le début officiel du meeting. L'ambiance était à son paroxysme à l'arrivée des trois leaders, Paul Bérenger, Xavier-Luc Duval et Navin Ramgoolam. Une foule que certains ont qualifiée de «vrai tsunami». Pour beaucoup, le discours semblait se répéter : «Pe soufer. Bizin sanzman» ou encore «Pe bizin veye kot ena promotion pou kapav al aste manze dan super marse.»