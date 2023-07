Tunisie: Coupe arabe des clubs champions | USM-Ezzamalek (0-4) - La raclée !

Les Monastiriens n'ont pas résisté longtemps avant de subir de plein fouet la loi d'Ezzamalek.

USM : Ben Saïd, El Wely, Salhi (Ben Othmane 45'+1), Zeguei, Soltani, Boutiche, Sarr, Manai (Dridi 46'), Mhirsi (Ouerfelli 69'), Medfai (Jebali 46') et Traoré (Aloui 85').

Le troisième représentant tunisien en Coupe arabe des clubs champions, l'US Monastir, a raté à son tour son entrée en matière en concédant une lourde défaite devant la formation cairote d'Ezzamalek avec un score sans appel de 4-0. Les Monastiriens qui donnaient l'impression de bien débuter leur match n'ont pas résisté longtemps avant de subir la loi de leur adversaire.

Sans round d'observation, Monastiriens et Zamalkaouis sont entrés dans le vif du sujet avec un jeu orienté vers l'offensive. Les débats étaient plutôt équilibrés durant les vingt premières minutes de jeu et les attaquants ont cherché à percer les défenses. La première occasion nette du match a été cairote quand Ahmed Sayed a vu son tir sur coup franc direct à l'approche des 16 mètres repoussé par le mur défensif usémiste (7').

Neuf minutes après, les Usémistes ont tenté également leur chance sur coup franc direct tiré en deux temps par Idriss Mhirssi. Un tir repoussé dans un premier temps par le mur défensif zamalkaoui et dans un deuxième temps par le poteau (16').

Et au vu de la prestation des deux équipes en début de match, on s'attendait à ce que l'une d'elles ouvre la marque d'un moment à l'autre. Et à vrai dire, on n'a pas attendu longtemps pour voir la donne changer : suite à un corner, Ahmed Sayed reprit d'un tir puissant et croisé face auquel Ben Saïd n'a pu rien bien qu'il ait tenté de dégager la balle (26').

Après cette ouverture du score, les Zamalkaouis, confiants, ont pris les choses en main et ont fini par imposer leur loi aux camarades d'Idriss Mhirssi. Des Zamalkaouis qui allaient enfoncer le clou en doublant la mise avant la mi-temps : suite à une action offensive collective et servi sur un plateau par Shikabala, Ahmed Sayed dribbla un défenseur usémiste avant d'adresser un tir puissant et croisé qui laissa Ben Saïd sans voix (43').

A sens unique...

De retour des vestiaires, le coach usémiste Tarek Jani s'est pressé de faire deux changements en faisant entrer Jebali et Dridi respectivement à la place de Medfai et Manai. Des changements, comme ceux qui ont suivi du reste, n'ont pas donné la plus-value escomptée à l'animation offensive. Au contraire, c'est la formation d'Ezzamalek qui a passé la vitesse supérieure, confortant son avance par deux autres buts.

A la 56', Sayed Abdallah, à peine entré deux minutes plus tôt, tripla la mise suite à une longue passe en profondeur suivie d'un centrage de la droite. Le même Sayed Abdallah est revenu à la charge quelques minutes après : suite à une action collective bien orchestrée grâce au concours de Shikabala et Fotouch, Abdallah n'avait qu'à terminer le travail en logeant la balle dans les filets d'un Béchir Saïd qui a passé une bien mauvaise après-midi (64').

Dans le temps additionnel, Yassine El Wely a tenté à deux reprises de réduire le score, histoire de sauver la face. Trop tard ! Les Cairotes étaient trop forts pour se laisser faire.