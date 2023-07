Ile Maurice: Cause animale - Une manifestation pour dire non à l'exportation de singes

L'élevage et l'exportation des singes, notamment les macaques à longue queue, par des fermes locales - six au total présentes à Maurice actuellement - ont toujours été un sujet qui fait débat. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales comme Action for Primates ou encore la Fondation Brigitte Bardot militent pour cette cause depuis quelques années. Mais récemment c'est le cas de Shafeeck Jhummun où 440 singes avaient été découverts dans un état déplorable dans une ferme clandestine à Jin Fei qui a mis le feu aux poudres. Les médias français, comme France 2, se sont même intéressés de près à cette affaire en dépêchant une équipe au pays pour un reportage intitulé «Recherche: Le sacrifice des singes» qui a été diffusé le 8 juin dernier.

Depuis, les choses s'activent sur le terrain, avec notamment la mise sur pied d'une nouvelle plateforme sous le nom de «Monkey Massacre in Mauritius». Celle-ci et l'association Quatre Tilapat et en collaboration avec plusieurs autres ONG comme REAKT, RAID et Pink Pony Charity tiendront leur premier mouvement de protestation ce samedi. Il s'agit d'une marche pacifique qui débutera à la place Cathédrale à Port-Louis pour dire «stop a masak zaco» à partir de 13 heures. Selon les informations disponibles, les actions ne se limiteront pas à des marches et autres signes de protestation mais il est fort probable qu'une affaire soit déposée prochainement en cour sur le sujet. «Une option est toujours à l'étude pour le moment», nous dit-on.

A savoir que du côté des éleveurs, l'on explique que tout est fait dans le respect de l'animal et que ces singes sont bien traités. «Il ne faut pas oublier que ces singes aident à sauver l'humanité en participant à des recherches contre, par exemple, le diabète, le Covid-19 tout récemment ou encore l'Alzheimer. Pourquoi ne pas manifester contre l'exportation des autres animaux comme le boeuf ? Pourquoi uniquement les singes ?» se demande-t-on.