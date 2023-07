Tunisie: Mercato - Damergi sur le marché

Le portier international U23 et U20, quelque temps auparavant, quitte Rennes.

Sept ans passés par les différentes sections du Stade Rennais n'ont pas suffi au gardien de but Lyes Damergi pour percer. A Rennes donc, l'international U20 n'a disputé que cinq matchs de Ligue 1 et se retrouve actuellement libre de droit, le temps de voir quelques écuries divisionnaires cocher son nom et peut-être passer à l'action. Aux dernières nouvelles aussi, les bretons de Rennes ne reconduiront pas le francilien. Il faut dire que Damergi aurait refusé le poste de N°2 de Rennes et préféré un projet sportif plus attrayant. Notons que le portier tunisien est coté un peu plus d'un demi-milliard de nos millimes sur le marché.

Hannibal Mejbri en prêt à Luton Town

Dortmund aurait renoncé à prendre l'international Hannibal Mejbri, sous contrat avec les Mancuniens. Cependant, un autre prétendant avance actuellement ses pions pour s'attacher les services de la pépite tunisienne. Il s'agit de Luton Town, club de Premier League. Volet détail de la transaction, Hannibal Mejbri, 20 ans, passerait à Luton sous forme de prêt d'une saison, mais les Red Devils ne manqueront pas au passage d'activer la clause d'une année supplémentaire dans son mandat avant de le céder à titre de prêt. C'est plutôt une bonne nouvelle pour un soliste qui entend bénéficier de davantage de temps de jeu, chose qu'il ne peut obtenir avec Ten Hag du côté d'Old Trafford. La valeur de Mejbri avoisine les 27 millions de dinars, mais MU refuse toujours de le céder définitivement car les Mancuniens savent qu'il a une grande marge de progression. Rappelons que, la saison passée, Mejbri a enfilé la tunique de Birmingham City. S'il n'a brillé que par intermittence à Saint Andrews, il a cependant marqué un but phénoménal contre West Bromwich Albion sur un coup franc.

L'USBG prend deux joueurs confirmés

L'arrière droit, Amine Mhadhebi, 33 ans, retrouve l'USBG, un club où il a évolué en 2020. Transfuge des Saoudiens d'Al Rawdhah, Mhadhebi, joueur expérimenté, connaît bien la Ligue 1 pour avoir par le passé porté les tuniques de la JSK, de l'UST, de l'ESM et du CSHL. Outre Al Rawdhah en Arabie saoudite, il a aussi porté la casaque d'Al Shoalah en provenance de Tataouine en 2019. Al Shoalah est d'ailleurs un habitué des recrues tunisiennes. Après avoir engagé Ala Marzouki (ex-CA, ESHS, CSS, ST, EST, Al Ain et Al Bukiryah), il compte aussi dans ses rangs l'arrière gauche Seif Akremi. Pour revenir à l'USBG, il a aussi mis le grappin sur Mohamed Meskini, désormais ancien sociétaire du Croissant Sportif Chebbien. A 26 ans, Meskini, pur produit du CSHL et passé par les rangs de l'EST durant cinq ans, dispose déjà d'un palmarès bien garni avec cinq titres de champion de Tunisie, un championnat arabe des clubs, une C1 et le «Super» Tunisien. Un renfort de poids pour Ben Guerdane.

OB : Neghiz dégraisse l'effectif

Coach Nabil Neghiz n'a pas retenu certains joueurs appelés à trouver preneurs une fois libérés par leur employeur. Ces éléments sont Mouheb Aouina, Mohamed Amine Jerbi, Ahmed Amri, Rassem Nalouti, Aziz Saibi et Zied Ghanmi. Cette opération de dégraissage aura donc quelque peu réduit le groupe en partance à Aïn Draham pour un stage d'avant-saison.