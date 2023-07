Ile Maurice: Extorsions - Quatre faux ADSU arrêtés

Selven Valliamah, un trentenaire fiché à la police, Steven Laval Rousseran, Louis Andy Steven Augustin et Sooriadevi Poullay, tous des habitants de Quatier-Militaire ont été arrêtés, dans la nuit de jeudi, par la CID de Flacq, celle de Quartier Militaire et les limiers de la Field Intelligence Unit. Une Nissan Juke a été interceptée à Cité-Briquetterie. Mais, le conducteur âgé de 35 ans et qui habite Cité-Providence, devait prendre la fuite. Il a été rattrapé après une course poursuite à Alma. Après une fouille, une quantité de drogue synthétique a été retrouvée. Cependant, il a nié son implication dans l'affaire d'extorsion avant de balancer le nom des suspects. Il a été coffré pour possession de drogue.

Les enquêteurs se sont rendus à Cité-Providence, où ils ont mis la main sur Selven Valliamah, et Sooriadevi Poullay. Steven Laval Rousseran et Louis Andy Steven Augustin ont été arrêtés quelques minutes plus tard. Interrogés, les quatre malfrats sont tous passés aux aveux avant d'être placés en détention.

Ces quatre individus étaient recherchés par la police pour avoir commis une série d'extorsions. Ils sont accusés d'avoir soutiré une importante somme d'argent à deux victimes, un agent d'assurance de 66 ans et un directeur de compagnie de 51 ans. Pour mener à bien leurs méfaits, ils circulaient à bord d'une Nissan Juke grise et se sont fait passer pour des policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).

%

Le premier incident s'est déroulé à Belle-Mare, mercredi, aux alentours de 17 heures. La première victime se trouvait sur la plage lorsque les quatre individus l'ont approchée dans leur véhicule. Ils se sont présentés comme des policiers de l'ADSU, lui ont demandé son identité et l'ont obligé à signer un mandat de perquisition. Ils ont ensuite fouillé sa voiture en prétendant y avoir trouvé de la drogue.

Par la suite, les suspects ont retenu la victime en otage dans sa propre voiture, l'obligeant à s'asseoir sur le siège passager et deux d'entre eux l'encadrant. L'un des hommes a pris le volant et les a conduits à Queen-Victoria, dans un champ de canne. Sur place, ils lui ont extorqué ses cartes bancaires et ses codes PIN. Puis, ils l'ont emmené à la banque Maubank à Flacq, puis à la banque SBI où il a été contraint de retirer une grosse somme d'argent.

Le deuxième incident a été rapporté vers 23 heures, le même jour. Un directeur de compagnie quittait Grand-Baie pour rentrer chez lui à Trou-aux-Biches lorsqu'un autre conducteur lui a fait des appels de phares. Ignorant ces signaux, il a poursuivi sa route jusqu'à Trou-aux-Biches mais la voiture le suivait toujours. Finalement, la Nissan Juke a doublé sa voiture et s'est arrêtée devant lui. Même modus operandi. Les quatre individus à bord se sont présentés comme des policiers de l'ADSU, lui demandant de se soumettre à une fouille.

Deux hommes ont pris place à bord de sa voiture et l'ont contraint de se diriger vers Solitude, un endroit isolé, pour la fouille. Sur place, ils lui ont montré un objet enveloppé de ruban adhésif noir en prétendant que «sa syntetik sa, ena dix ou 15 ans prizon ladan». Les faux policiers ont ensuite demandé au directeur de compagnie de les conduire à son domicile à Trou-aux-Biches pour y effectuer une fouille en présence de son épouse. Rien de suspect n'a été trouvé mais pour le laisser tranquille, ils ont exigé de lui la somme de Rs 200 000. Comme il ne disposait pas de cette somme, ils l'ont contraint de les accompagner à un guichet automatique dans la localité et à retirer Rs 20 000 qu'ils ont empochées avant de l'abandonner sur place.

Le lendemain, le directeur de compagnie a signalé l'incident au poste de police de Trou-aux-Biches et les enquêteurs ont visionné les images des caméras pour obtenir des indices.