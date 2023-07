Madagascar: Jeux des Îles / Handball - Un test d'évaluation contre ASSM ce samedi

La XIe édition des Jeux des îles de l'océan Indien débute dans vingt-huit jours, au stade Barea Mahamasina. La Fédération malgache de handball (FMH), présidée par Régina Clarisse Raheriarijaona, avec le soutien de son ministre coach, la ministre des Affaires étrangères Yvette Sylla, a pris toutes les dispositions nécessaires pour que nos porte-fanions, les Akio seniors, hommes et dames, puissent se donner à fond dans leur préparation.

Pour confirmer les acquis depuis le début du regroupement le 16 juillet, une série de tests matchs contre l'Association sportive Saint-Michel (ASSM) d'Analamanga est programmée ce jour, à partir de 13h30.

Ces tests matchs serviront à analyser les deux équipes nationales. « à partir de la confrontation avec les joueurs de l'ASSM, nous allons essayer de détecter les points forts de nos porte-fanions et surtout d'analyser point par point le comportement des membres des deux équipes nationales sur le terrain. Ainsi, nous pourrons constater ce qu'il faut améliorer et rectifier car il est encore temps », confie Tillo Andriamiharinosy, coach de l'équipe nationale de handball.

Pas plus tard que mercredi, la ministre coach Yvette Sylla s'est déplacée à Vontovorona pour apporter tout ce dont les athlètes a besoin pour être à l'aise et confiants dans leurs préparations : de l'eau, des médicaments, des denrées alimentaires et collations, une petite motivation, en somme, reçue dans la joie par les athlètes...

Prime de regroupement

Les quarante-six joueurs, dont la moitié est constituée de femmes, se donnent à fond à Vontovorona. « Sur une échelle de 1 à 10 pour la détermination et les conditions physiques, j'ose affirmer que nos porte-fanions sont à 8,5. Quant à nos chances de médailles aux JIOI, tous les athlètes qui y prennent part, espèrent rafler les breloques dorées, et nos handballeurs ne font pas exception. Toutes les conditions sont réunies pour obtenir de bons résultats. Mis à part quelques méformes pour certains, en général, ils se portent très bien. Les kinés font très bien leur travail pour aider les joueurs et joueuses à retrouver leur forme après entrainement », d'après le coach Tillo.

Conscients des attentes de la population, malgré les forces en présence comme les joueurs et joueuses de Mayotte, de La Réunion, les Akio de Madagascar n'ont qu'un seul objectif, vendre cher leur peau pour l'honneur de Madagascar. Comme tous les athlètes en regroupement, les handballeurs et handballeuses souhaitent toucher, dès mainte- nant leur prime de regroupement, car la plupart sont issus de régions autres qu'Analamanga, et sont donc très loin de leurs familles et se sentent limiter financièrement.