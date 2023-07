Ile Maurice: Toc, toc, c'est la Saudi Pro League... j'achète !

700 millions d'euros. Soit 35 milliards et 345 millions de roupies. Ce sont les gains qu'aurait pu obtenir le footballeur français Kylian Mbappé en un an s'il signait au club saoudien Al-Hilal. Avec un salaire de 200 millions d'euros et des contrats publicitaires permettant d'atteindre ce montant astronomique.

Si on entre dans les détails, ça fait 58,33 millions d'euros par mois (près de 3 milliards de roupies). 1,94 million d'euros par jour (Rs 97 955 086). Plus de 81 000 euros par heure (Rs 4 089 877). 1350 euros par minute (Rs 68 164). Soit 22 euros par seconde (Rs 1100) ! Des chiffres à tomber par terre, vous en conviendrez...

Mais 700 millions d'euros ça représente quoi dans l'absolu à part le fait que c'est beaucoup, beaucoup d'argent ? Avec une telle somme Mbappé pourrait s'offrir une flotte de 8 Airbus A320 ou une trentaine de Rolls-Royce «Boat Tail» (la voiture la plus chère du monde, estimée à 23 millions d'euros pièce). Nos confrères de La Provence s'amusent aussi à dire que s'il faut compter 50 millions d'euros pour un voyage d'une semaine et demie par personne dans la Station spatiale internationale, l'attaquant du PSG pourrait y aller en famille avec cet argent !

Une telle somme pour un sportif, c'est évidemment du jamais vu dans l'histoire, d'où les commentaires humoristiques sur Twitter de LeBron James, qui dit qu'il irait en courant comme Forrest Gump... Giannis Antetokounmpo et le champion de MMA Francis Ngannou en ont bien ri aussi.

Cependant, l'ex-gamin de Bondy a dit non à ce salaire astronomique ! L'argent n'achète pas tout. Ou pas tout le monde. Selon nos confrères en France, Mbappé n'aurait même pas voulu rencontrer les dirigeants du club saoudien, car il n'était pas question pour lui d'aller là-bas. Son rêve a, toujours, été le Real Madrid et il semble désormais en position de force pour obtenir son départ du Paris Saint-Germain dans les jours ou les semaines à venir.

Dans tout ça, qu'auriez-vous fait à sa place si une telle opportunité vous tombait tout cuit dans le bec ? Facile de dire non devant un écran d'ordinateur ou votre smartphone, mais beaucoup moins face à un chèque à plusieurs zéros qui assurerait la vie de plusieurs générations, n'est-ce pas ?

Le fait est que Kylian Mbappé a déjà beaucoup d'argent, lui qui a quitté l'AS Monaco pour le PSG à 17 ans, et qui a déjà bien bénéficié des moyens financiers quasi-illimités du club appartenant au Qatar. Sportivement, il n'est pas du tout dans la même logique qu'un Cristiano Ronaldo ou qu'un Karim Benzema qui ont déjà tout gagné, n'ont plus rien à prouver et assurent simplement leur fin de carrière.

Il n'empêche que ce 'move' d'un club de la Saudi Pro League (SPL) démontre qu'il n'y a plus de limites à leurs ambitions. La donne a clairement changé sur le marché des transferts mondial. La signature de Riyad Mahrez à Al-Ahli hier et celle imminente de Fabinho à Al-Ittihad nous le rappellent. La SPL achète qui elle veut ! Enfin, à un Messi ou un Mbappé près...

En gros, il lui suffit de sortir le chéquier pour régler l'affaire. Le prix ne semble jamais être un problème, les salaires astronomiques semblant être devenus la norme. N'est-ce pas Jordan Henderson ? L'ex-capitaine du Liverpool FC, qui rejoint Steven Gerrard à Al-Ettifaq, va toucher 40 millions d'euros par an (Rs 2 milliards) selon the Sun et devenir ainsi le joueur britannique le mieux payé de l'histoire. 'Hendo' percevra deux fois plus que Marcus Rashford à Manchester Utd et trois fois le salaire d'Harry Kane à Tottenham. Une manne providentielle pour un joueur de 33 ans...

De nombreux fans du ballon rond expriment leur dégoût de voir l'argent prendre autant de place dans le football et une érosion des valeurs d'antan, alors qu'il aurait pu être utilisé pour des causes plus nobles, comme lutter contre la pauvreté dans le monde...

Joli débat philosophique, mais rappelons que le foot business a démarré avec l'arrêt Bosman en 1990 qui a favorisé la libre circulation des joueurs. D'autre part, dans la foulée du Mondial Qatar 2022, il faut comprendre que la Coupe du monde 2030 pourrait se dérouler du côté de l'Arabie saoudite qui veut désormais mettre tous les moyens pour avoir un championnat attractif et les meilleurs cracks au monde.

Faudrait-il 'bloquer' le mercato saoudien pour qu'il ne nuise pas à la Premier League comme le suggérait Gary Neville ? «Pourquoi empêcher un pays de se développer s'il a de l'argent ?» nous répondait récemment notre ex-DTN Jonathan Bru, dans une interview publiée dans ces colonnes. La loi de l'offre et de la demande en somme.

Et n'oublions pas que la Premier League elle-même est devenue la ligue n°1 au monde grâce à un 'business model' fructueux et des milliards d'euros rapportés par les droits TV... Donc, aujourd'hui, la phrase 'money talks' est plus que jamais à la mode et on n'a pas fini de l'entendre !

Drôle de timing : une légende du football, Trevor Francis, s'est éteinte lundi dernier. Transféré à Nottingham Forest en 1979 pour 1.15 million de livres, il fut le premier footballeur britannique à générer un transfert d'une telle somme. Désormais, on pensera à multiplier ce chiffre par 700 si on veut connaître le prix du meilleur joueur du monde...