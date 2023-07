Madagascar: Choc climatique - Une assistance alimentaire pour 80 000 ménages du Sud-Est

Le lancement officiel des opérations de distribution des vivres dans la partie sud-est de Madagascar s'est tenu le 27 juillet dernier. L'opération rentre dans le cadre de la mise en oeuvre de la partie Don du programme ADRIFi ou African Disaster Risk Financing initial financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

43 communes des districts du Grand Sud-Est vont bénéficier de vivres dans le cadre d'une opération d'assistance alimentaire menée suite à l'octroi d'un financement additionnel d'un montant de 19 250 000 USD à Madagascar par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Un pack composé de 25 kg de riz, 5 kg de légumineuses et d'un litre d'huile est distribué aux ménages et foyers de 43 communes issues des districts de Farafangana, Manakara et Vangaindrano via la mise en oeuvre de la Partie Don dudit Programme ADRIFi. Ce, afin de « promouvoir la résilience et la réponse face aux chocs climatiques à Madagascar en améliorant la Gestion des Risques et des Catastrophes et l'Adaptation au Changement Climatique ».

Début

« Le choix des communes bénéficiaires a été fait sur la base de la couverture potentielle des autres zones par les projets du PAM à partir du mois de juillet 2023, l'assurance de la complémentarité des interventions déjà entamées par la CPGU à travers le programme ARC, et l'analyse de priorisation en tenant compte des indicateurs de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition de l'IPC », a-t-on noté lors du lancement de la distribution des vivres dans la région Atsimo Atsinanana, le 28 juillet dernier. 8 160 personnes de la commune rurale d'Ansosivelo, district de Farafangana ont bénéficié de leurs packs alimentaires. Le 27 juillet dernier, environ 7259 personnes ont également bénéficié des mêmes appuis dans la région Fitovinany.

%

Résilience

Il conviendrait de noter que le financement additionnel de la Banque Africaine de Développement a pour objectif de promouvoir la résilience et la réponse face aux chocs climatiques à Madagascar. Ce, afin d'améliorer la Gestion des Risques et des Catastrophes et l'Adaptation au changement climatique via la résilience financière de l'État face aux aléas climatiques à travers l'adoption de mécanismes de transfert de risques. Le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience sociale des populations vulnérables aux effets néfastes des aléas climatiques dans le Sud et le Grand Sud-Est s'ajoute à la liste des objectifs à atteindre grâce à ce financement additionnel.