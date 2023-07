Madagascar: Autoroute Tana-Toamasina - « Aucune indemnisation des paysans jusqu'ici », selon Roland Ratsiraka

Devant la situation de crise que nous vivons au niveau de l'Éducation nationale, le délestage quotidien et autres sujets d'actualités évoqués durant l'intervention du président Andry Rajoelina le week-end dernier, le député Roland Ratsiraka ne pouvait pas rester les bras croisés par rapport aux déclarations du Président.

Le président, selon le député, s'est volontairement trompé sur les chiffres car il parlait de 4 000 écoles et salles de classe, pourtant il y a 19 000 écoles, d'après le PNUD en 2021 et 41 écoles en plus selon les chiffres officiels de 2021, ajouté à cela il parle de sandales, tabliers et kits scolaires qui sont des consommables. De ce fait, le président exprime sa satisfaction sur l'avancée de l'éducation nationale, selon ses termes. Il oublie selon les chiffres du PNUD qu'en 2021 également 1 300 000 enfants n'ont pas pu être scolarisés.

Catastrophe

Pour le député, éducation signifie, instituteurs, écoliers et parents et qu'un dicton dit « il vaut mieux étudier sous un arbre avec un bon professeur qu'étudier dans une belle salle de classe avec un mauvais professeur voire même presque illettré comme certains instituteurs FRAM actuellement ». Toujours d'après Roland Ratsiraka, c'est la catastrophe au niveau de l'éducation nationale car le niveau et la capacité des instituteurs ont baissé, que les écoliers maigrissent de plus en plus, à cause de l'impossibilité des parents de les nourrir convenablement. Si le pouvoir d'achat des parents ne s'améliore pas et que le budget de l'Etat n'est pas plus consacré au recrutement de bons instituteurs et à leur formation, il ne faut s'attendre à rien. Au niveau de la santé publique, le Président a osé dire qu'il était le premier Président après Philibert Tsiranana à avoir fait autant d'hôpitaux. Roland Ratsiraka est allé interviewer l'ancien ministre Jean jacques Séraphin. Ce dernier était ministre de la Santé durant 17 ans sous l'ère du Président Ratsiraka et a déclaré que beaucoup de nouveaux hôpitaux ont été construits. Il a cité ainsi trois plus grands hôpitaux du pays, Befelatanana Tanà, Hôpital BE Toamasina et Hôpital de Fianarantsoa. Le député Roland Ratsiraka n'est pas resté là mais il est allé voir les travaux de constitution de la nouvelle autoroute.

%

Détournement

Grand fut son étonnement de constater que tout n'est que de la poudre aux yeux et que le versement des 300 milliards d'Ar par le gouvernement aux Égyptiens SAMCRETE n'est pas du tout justifié, au contraire, c'est pour sortir de l'argent aux fins de détournement. Toujours est-il que 300 milliards Ar ont été débloqués depuis 7 mois sans appel d'offre, aucun permis environnemental, aucune indemnisation versée et aucune étude. Les paysans victimes des terrassements se sont plaints auprès de Roland Ratsiraka pour exprimer leur malheur. Quant à l'amélioration des recettes de l'Etat, le député a dit qu'il faut laisser le privé travailler librement et soutenir toutes les exportations, mais surtout, s'appuyer sur l'agriculture qui est notre vocation naturelle. L'agriculture, l'élevage et la pêche sont abandonnés depuis plusieurs décennies alors que ce sont les domaines qui apportent le plus au PIB du pays. L'ancien ministre des Travaux Publics a expliqué la détérioration de toutes les routes nationales et qui est entachée de corruption. Pour preuve, il a brandi un nouveau dossier, une lettre du Ministère des Finances qui prouve que tous les Scanners de la douane au niveau des ports sont maintenant sous le contrôle de la Société BRICOM qui appartient à un opérateur économique proche du pouvoir.