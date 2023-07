Afrique: Proclamer Jésus au milieu des nouvelles misères du monde, sur le plateau d'Antsirabe

Ambanja — Soeur Germana Boschetti est l'une des cinq pionnières des Filles de Marie Auxiliatrice à Madagascar. "Nous sommes arrivées à Ambanja le 15 octobre 1985, au début nous avons étudié la langue malgache et après neuf mois nous avons déménagé à Mahajanga, une ville portuaire au nord-ouest du pays. Lorsque nous sommes arrivés en mai 1986, les enfants avaient peur de nous parce que nous étions blancs et que nous portions des tabliers blancs".

Avec le temps et leur présence, les soeurs sont devenues "chez elles", et beaucoup de choses ont changé entre-temps. "Il n'y avait pas d'eau dans la maison et maintenant quelqu'un l'a. Dans ces années-là, il n'y avait pas de télévision et maintenant qu'elle est arrivée là aussi, les changements ont commencé, à commencer par les vêtements importés qui ont détruit le petit commerce local. Avec l'arrivée des usines, les gens ont cessé de travailler dans les champs, préférant des horaires et des salaires fixes. Par rapport à notre arrivée, l'éducation s'est améliorée avec de nouvelles écoles. Le fait que Mahajanga soit une ville portuaire a fait toute la différence. Grâce à un projet initié par le dictateur de l'époque, Didier Ignace Ratsiraka, des bateaux de pêche hauturière sont partis au Japon pour le commerce."

Après avoir passé huit ans à Mahajanga, Soeur Germana a été transférée sur les hauts plateaux, dans le village de Betafo, près d'Antsirabe, où elle a poursuivi pendant six ans ses activités missionnaires pour soutenir l'amélioration de la condition des femmes et des enfants, par le biais de diverses formes de scolarisation, d'activités de broderie à la main et de petit commerce. "Après Betafo, je suis retournée six ans à Mahajanga, puis à Antananarivo, la capitale, où je suis restée 13 ans, deux ans à Fianarantsoa et maintenant je suis de retour à Ambanja depuis presque trois ans.

%

Au cours de ses nombreux voyages, Soeur Germana a pu faire l'expérience de ces énormes changements. "Je suis heureuse d'être parmi les gens, de sentir l'accueil des enfants et la chaleur des adultes, d'aller sur la place du marché pour pouvoir dialoguer avec eux. Il y a une énorme différence entre un endroit et un autre, surtout en ce qui concerne la vie de foi. Par rapport au haut plateau où il y a beaucoup plus de chrétiens, alors que là où nous sommes, il y a beaucoup de protestants et beaucoup de musulmans, mais nous n'avons aucun problème à vivre ensemble. C'est sur les hauts plateaux, à Betafo et Antsirabe, que la présence chrétienne à Madagascar a commencé. Une autre grande différence se trouve entre les groupes ethniques. Là où je suis, il y a une grande division, ils parlent différents dialectes et langues et acceptent la langue officielle malgache et les dialectes du sud et des hauts plateaux.. Même pour le choix des chefs religieux et politiques, ils ne soutiennent que les représentants de leurs groupes ethniques et ne veulent pas du tout des autres.

Les soeurs souhaitent que les enfants restent ensemble, quelle que soit leur appartenance, afin qu'en apprenant à s'aimer pendant leur enfance, ils continuent à se sentir frères lorsqu'ils seront plus âgés. "Notre espoir est que, petit à petit, les choses changent vraiment.

Soeur Germana raconte également les énormes difficultés qu'elle rencontre à Ambanja pour faire en sorte que la population perçoive correctement l'importance du travail. "Nous avons essayé d'impliquer les femmes dans des projets de couture, nous avons apporté des machines à coudre. Mais l'habitude prévaut souvent, ce qui conduit beaucoup d'entre elles à passer leurs journées assises devant leur maison. Elles vivent de petits commerces, de pommes de terre et d'oignons, de légumes secs et de farine quand elles sont là. Et en même temps, elles vont jusqu'à se priver de nourriture pour acheter des vêtements pour les fêtes."

Si sur le plateau les gens sont habitués à travailler dur", dit Sr Germana, "ce n'est pas le cas à Ambanja, où maintenant beaucoup visent l'argent facile, qui vient souvent du trafic de drogue". Malheureusement, une nouvelle drogue est répandue qui donne des hallucinations jusqu'à la folie, des feuilles à mâcher qui arrivent par d'énormes camions de la brousse, la forêt où ces arbustes sont répandus. Ces paquets de feuilles sont enveloppés dans des sacs en nylon qu'ils transportent ensuite pour les vendre".

La crise de la famille est encore plus dramatique. "Les familles, explique le missionnaire, n'existent plus. J'ai été frappée par un enfant qui m'a dit un matin : ce matin, une nouvelle maman est venue à la maison... ou bien : c'est le quatrième papa qui rentre à la maison..."

Décrivant la paroisse qui accueille les Filles de Marie Auxiliatrice à Ambanja, Soeur Germana évoque les groupes paroissiaux présents, ainsi que les 1300 enfants qui suivent le catéchisme. "Une de nos soeurs est flanquée d'une responsable de la catéchèse et ensemble elles s'occupent de la formation des catéchistes. A la fin de l'école, le mercredi après-midi, nous nous déplaçons dans le quartier où il y a une petite chapelle où nous faisons de la catéchèse pour adultes. Nous avons aussi le patronage avec des animateurs et beaucoup de jeunes. Malheureusement, comme il s'agit d'une ville de transit, en particulier pour l'île de Nosi Be, il y a un taux élevé de prostitution, même parmi les filles. Dans les écoles, il y a beaucoup de corruption, de petits délits, d'alcool, de vols, et la drogue commence aussi à circuler depuis l'étranger. Quant au personnel qui travaille ici, il est difficile de trouver des catholiques, il y a des enseignants non catholiques dans notre école".