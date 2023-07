Togo: Des centaines de personnes raflées et laissées à la merci de dame nature

Que se passe-t-il dans le Golfe 5 et précisément à la Gendarmerie nationale 1ère région, Groupement de Lomé ?

Raflés depuis hier aux environs de 22 heures, et convergés vers la Gendarmerie de Djidjolé, ces infortunés, plusieurs centaines, indiquent nos sources, sont lassés à la merci des fines gouttes de pluie, de la fraîcheur, de la rosée et donc de la nature, assis par terre comme des prisonniers, dans l'enceinte de ce lieu. Et ceci malgré que nombre d'entre eux indiquent avoir présenté des pièces qui leur avaient été demandées au cours du rafle. Ils ont été embarqués avec leurs engins, pour dit-on, un contrôle. Une situation difficile puisque les personnes raflées sont sans eaux et n'ont que droit d'aller uriner.

Il est à noter que ces rafles des forces de sécurité et de l'ordre sont souvent organisées et débouchent sur des arrestations définitives et celles des engins ne disposant pas de pièces requises. Elles viennent participer au dispositif de sécurité et pour faire obstacle à l'insécurité qui menace la quiétude des populations.