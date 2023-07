Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « Tout a été mis en oeuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la Francophonie soit un franc succès »

Dans son discours de lancement officiel des IXes Jeux de la Francophonie, vendredi 28 juillet, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré que « tout a été mis en oeuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la Francophonie soit un franc succès ».

« Aucune oeuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées », a nuancé Félix-Antoine Tshisekedi.

Au Stade des Martyrs où ces mots ont été prononcés, le Chef de l'Etat congolais a rappelé que ces Jeux de la Francophonie sont le symbole fort de l'attachement de la République Démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la Francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone.

« Notre pays a l'ambition de continuer à y jouer un rôle significatif en tant que deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la Francophonie se joue également en République Démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscients de nos responsabilités au sein de la Francophonie et déterminés à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces jeux dans une conjoncture financière difficile, due à la pandémie de Covid-19 et à la crise de sécurité à l'Est », a rappelé le Chef de l'Etat congolais.

Pour lui, tout a été fait pour que cette édition des Jeux de la Francophonie, offre aux jeunes francophones non seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle.

« Un exercice qui exige la sportivité, c'est-à-dire le respect de l'identité de chacun, la tolérance mutuelle et la complémentarité. Mon voeu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais », a souhaité Félix-Antoine Tshisekedi.