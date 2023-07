Guinée: Éducation civique et électorale - Les travaux d'élaboration d'un plan stratégique lancés à Conakry

Les travaux de l'atelier sur l'élaboration du plan stratégique en éducation civique et électorale ont été lancés ce vendredi 28 juillet 2023 par Mory Condé, Ministre de l'administration du Territoire et de Décentralisation sur initiative de la fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) et National democratic institute (NDI) avec l'appui financier et technique de USAID, a constaté Aminata.com à travers un de ses reporters.

Dans son discours, Mountaga Sylla, directeur pays d'IFES a dit que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la transition et aux processus électoraux en Guinée (STEP) dans les 4 prochaines années.

Pour Mr Sylla, l'éducation civique à la citoyenneté et la formation électorale constituent des actions importantes dans la vie d'une société moderne et démocratique.

« Elle aide l'administration électorale dans l'exécution de son rôle d'organiser des élections libres, transparentes, efficaces et rentables. Elle aide également à sensibiliser le corps électoral à l'importance de participer aux élections. Enfin, elle aide à fournir aux citoyens l'attitude, les comportements et les connaissances de base qui stimulent et consolident la démocratie et s'engagent collectivement dans un développement harmonisé et structuré« , a-t-il indiqué.

Aux dires du directeur pays IFES, elle est donc essentielle dans la formation et penche sur la stratégie de l'éducation civique qui peut nous engager dans une démarche visionnaire.

« Une stratégie bien conçue les aidera à réunir les ressources nécessaires, à communiquer avec l'ensemble des populations auxquelles le projet fait appel. Soit la participation, soit en tant que partie prenante ou en tant que partenaire. Durant une élection, cette éducation assure un comportement approprié des citoyens pour une élection pacifique, la tolérance, l'acceptation des résultats issus des urnes« , a-t-il déclaré.

Pour sa part, Cheryl Anderson, directrice pays USAID, a fait savoir qu'on ne peut pas avoir la vraie démocratie sans la vraie participation des citoyens.

« Ce n'est pas simplement voter, mais voter avec une connaissance des problématiques, les défis et faire un vrai choix basé sur la connaissance, sur une éthique qui touche toute la société, pas seulement l'individu. Mais ça ne peut avoir de succès sans l'implication de l'État« , a-t-elle indiqué.

En lançant les travaux de cet important atelier, Mory Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a dit que les nouvelles autorités ont érigé en priorité des politiques publiques, la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable.

« Dans la vision du gouvernement déclinée dans l'axe 4 du programme de référence intérimaire (PRI) action sociale, emploi et employabilité la véritable base d'une société cohésive et la qualité de la participation citoyenne« , affirme le patron du MATD.