Madagascar: Manassé Esoavelomandroso - Premier docteur honoris causa africain de L'Université de Lleida

Problèmes de police et de justice dans le gouvernement de Tamatave à l'époque de Rainandriamampandry (1882-1895) en 1974, la province maritime orientale du « Royaume de Madagascar » à la fin du XIXème siècle ( 1882-1895) en 1979... bref, citer ses oeuvres remplirait le journal tout entier, sans vouloir attiser, tellement il a noirci des pages, cet historien chevronné. Il a toujours été une référence pour les jeunes universitaires, les étudiants en sciences sociales en particulier.

En effet, sa qualité a été reconnue à l'étranger, notamment en Espagne. 29 juin 2023 dernier, un journal locale fait connaître, « L'historien et homme politique malgache, Manassé Esoavelomandroso, deviendra le premier docteur honoris causa africain de l'Université de Lleida (UdL). Cela a été approuvé par le Conseil de gouvernement...». Le mois d'octobre prochain, c'est Madagascar qui sera honoré, car rares sont les érudits qui obtiennent d'une université à l'étranger un tel grade. Ceci justifie les travaux de grand personnage. Fondateur et directeur de la revue d'étude historique « Omaly Sy Anio » (hier et aujourd'hui), secrétaire perpétuel de la section Sciences Morales et politiques de l'Académie malgache, il a consacré la moitié de sa vie à déterrer le passé lointain.

Les chercheurs et les universités sont, en effet, des ressources essentielles au développement. Bien entendu, les recherches effectuées par Manassé Esoavelomandroso ne s'arrêtent pas au domaine académique, elles contribuent entièrement au progrès de la nation. Alors, l'ensemble des habitants pourrait ainsi évoluer dans une cité plus dynamique que jamais. D'habitude le gouvernement tient en grande estime les sportifs médaillés lors des compétitions parce qu'ils ont porté haut le drapeau malgache. Ne faudrait-il pas accueillir cet érudit comme il se doit ? Si non ce serait affirmé l'adage « Nul n'est prophète en son pays ». À Madagascar, les doctes prêchent dans le désert. Une erreur fondamentale de première catégorie, comme dirait l'autre ! Souvent, ceux de l'extérieur approuvent les efforts fournis par les intellectuels malgaches. Il est peut-être temps de hausser davantage la valeur de l'enseignement supérieur. Les chercheurs malgaches n'ont rien à envier aux autres !