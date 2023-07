Ile Maurice: Parti assister aux journées mondiales de la jeunesse - Dans le coma en Espagne, Thierry Murday lutte pour sa vie

Cet habitant de Mont-Roches, âgé de 32 ans, avait pris l'avion pour l'Espagne et devait se rendre au Portugal pour les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), du 1er au 6 août. Malheureusement, il a été victime d'un grave accident de la route, en Espagne et est grièvement blessé.

Ce père de deux enfants devait rejoindre une délégation diocésaine composée de 120 jeunes aux JMJ 2023, à Lisbonne, du 1er au 6 août. Les circonstances de son accident, dans la nuit du 24 juillet, à Saint-Jacques-deCompostelle, en Espagne, restent floues. Les autorités espagnoles sont en contact avec celles de Maurice et les tiennent informées de l'évolution de la santé du trentenaire. Thierry Murday a eu de multiples blessures au visage, les côtes fracturées et les poumons perforés. Il souffre également d'une hémorragie cérébrale. Son épouse, Manuella, s'est rendue à son chevet il y a trois jours et a pu rencontrer son médecin traitant. Thierry est dans le coma et sous assistance respiratoire. «Il ne peut pas respirer seul et il est sous sédatifs. Nous devons attendre qu'il puisse respirer seul pour réduire les sédatifs et déterminer la gravité des lésions cérébrales», explique son épouse sur sa page Facebook pour rassurer ceux qui souhaitent avoir des nouvelles du trentenaire. Les médecins estiment que son état de santé est stable.

À Maurice, la famille de Thierry Murday est bouleversée et ne sait toujours pas comment l'accident s'est produit. Étant loin, ses deux filles en bas âge se sentent désemparées et réclament constamment leur papa. Un proche du jeune homme est confiant : «Il est entre de bonnes mains et beaucoup de gens prient pour lui. Il se rétablira rapidement.» Un de ses amis lance, lui : «Li enn piti mari en plas. Bien tris seki finn ariv li. Mo prié ki li remet li vit sur pié.» En concertation avec sa famille, le groupe Solidarité Mauriciens a d'ailleurs lancé une cagnotte visant à aider cette famille à couvrir les frais du déplacement. De même, des réunions de prières sont régulièrement organisées afin que ce père de deux filles se remette de ses blessures.