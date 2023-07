Ile Maurice: Poursuivi pour blanchiment d'argent - Prakash Chandra Dip autorisé à quitter le pays

Poursuivi devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire en compagnie de quatre autres accusés pour blanchiment de Rs 25 millions dans l'affaire de détournement de Rs 80 millions au préjudice de la Bramer Banking Corporation, Prakash Chandra Dip pourra se rendre à Dubaï entre les 3 et 12 août pour des raisons médicales. Le magistrat Nishal Jugnauth a accédé à un Variation order, déposé par son avocat, Me Shailesh Seebaruth. Une interdiction de quitter le pays pèse sur le fils du commissaire de police depuis le 23 mai dernier. Prakash Chandra Dip devra se présenter devant le tribunal, le 14 août, et son procès sera appelé le 16 août.

Prakash Chandra Dip devra aussi fournir une caution de Rs 25 000. Gracié pour un détournement de Rs 3 millions, Chandra Dip et Sheik Mohamed Khadafi Jany font face à un autre procès dans l'affaire de détournement de Rs 80 millions de la Bramer Bank en 2011. Une vingtaine de témoins ont été assignés pour ce nouveau procès logé par le Directeur des poursuites publiques (DPP) contre Chandra Dip, considéré comme le cerveau présumé dans cette affaire susmentionnée de détournement au préjudice de la défunte institution bancaire. Lors de la dernière audience, les avocats des diverses parties ont informé la magistrate Darshini Gayan qu'ils ont reçu tous les documents du bureau du DPP et étudient actuellement le brief pour déterminer s'ils auront des motions préliminaires à présenter.

L'audience reportée au 16 août pourrait être la dernière comparution pro forma pour les accusés. La cour devra alors décider d'une date pour commencer l'audition des témoins.