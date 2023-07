Congo-Brazzaville: Relance du transport fluvial - Un premier bateau public en direction de Bétou

Le bateau public « Ville de Brazzaville » a quitté le port à passagers, le 27 juillet, bien chargé en direction de Bétou, une localité du département de la Likouala.

Le bateau « Ville de Brazzaville » a démarré au port public en présence du ministre de l'Economie fluviale et des voies navigables, Guy Georges Mbacka. Le voyage sur cet axe intervient après six ans d'arrêt de trafic, mais s'inscrit dans le cadre de la relance effective du trafic public le long du fleuve Congo.

Des centaines de passagers ont embarqué à bord de cette embarcation rénovée, pour desservir plusieurs localités riveraines, parmi lesquelles Makotipoko, Mossaka, Loukolela, Liranga, Impfondo et Bétou.

Le bateau « Ville de Brazzaville » transporte les passagers et les marchandises. Il est capable d'embarquer plus de 500 personnes en un seul voyage. Avec ses deux étages, il compte 138 couchettes de 2e classe ; 32 couchettes touristes ; 8 lits hors classe et un compartiment réservé à l'équipage. Doté de deux moteurs de grande puissance, ce bateau peut pousser 12 barges.

Pour le ministre Guy Georges Mbacka, la reprise du trafic sur les fleuves Congo et Oubangui permettra non seulement de faciliter la circulation des personnes et des biens, mais aussi et surtout de booster le tourisme fluvial.

« Le bateau "Ville de Brazzaville" va effectuer son premier voyage de transport de passagers vers Bétou dans le département de Likouala, vers la frontière de la République centrafricaine. La relance du trafic sur cet axe s'est faite sur instructions personnelles du président de la République. Mais, en rouvrant cette voie, notre objectif est aussi de développer le tourisme fluvial afin de contribuer à l'essor économique du pays », a-t-il indiqué.