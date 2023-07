Algérie: Baignade dans les réserves d'eau - Nécessité d'une prise de conscience collective

CONSTANTINE — Les participants à une campagne de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les réserves d'eau (retenue collinaire ou barrage notamment) lancée samedi à Constantine ont mis l'accent sur la nécessaire prise de conscience collective pour lutter contre ce phénomène mortel.

Des agents de la Protection civile ont insisté, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation lancée depuis le palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, sur l'implication de tous (de la famille jusqu'à l'école et les mosquées en passant par les différentes instances concernées) dans le processus de lutte contre ce phénomène mortifère qui touche surtout les jeunes et qui continue à endeuiller les familles.

A ce titre, le chef du service prévention à la Direction de wilaya de la protection civile, le commandant Abderahmane Lagraâ, a appelé les parents à participer aux efforts de lutte contre ce phénomène en maintenant une communication permanente à ce sujet avec leurs enfants pour les informer des risques des baignades dans des bassins agricoles, retenues collinaires et barrages pouvant jusqu'à occasionner la mort des jeunes et moins jeunes.

Faisant état de deux noyés déplorés à Constantine depuis le début de la saison estivale (1 dans une retenue colinéaire de la localité El Baâraouia, dans la commune d'El Khroub, et 1 dans une piscine privée), l'officier Lagraâ a souligné l'importance des mesures de sécurité à appliquer dans les endroits où la baignade est interdite comme la réalisation de clôtures autour des retenues collinaires et des barrages, avant d'insister sur l'importance de la communication dans la lutte contre ce phénomène.

Affirmant que les services de la protection civile détiennent les moyens d'intervention nécessaires, logistiques et humains, le commandant Abderrahmane Lagraâ a indiqué que la noyade se produit en quelques minutes seulement et souvent dans des endroits éloignés et isolés, d'où l'importance d'une prise de conscience réelle pour éviter que ce genre d'accident mortel ne se reproduise.

Pour leur part des représentants des Directions des services agricoles (DSA) et des ressources en eau ont indiqué que des réflexions étaient en cours pour sécuriser les réserves d'eau servant à l'irrigation agricole où à l'alimentation en eau à travers la réalisation de clôtures notamment.

Des représentants de la Direction locale de la santé ont rappelé les dangers et les risques que représentent les eaux de ces réserves sur la santé publique, car contenant des microorganismes comme les bactéries et autres parasites à l'origine de maladies graves.

Les services de la wilaya ont, de leur côté, lancé depuis des jours une série de mesures pour lutter contre ce phénomène comme l'assèchement des étangs et marais souvent fréquentés par les enfants et l'organisation de campagnes de sensibilisation cycliques pour toucher le maximum de citoyens.

La campagne de sensibilisation, à laquelle ont pris part les représentants des différentes directions de la wilaya et des associations de jeunes et qui a été lancée samedi par les autorités locale, a été marquée par l'organisation d'un salon au palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa où des prospectus d'orientation et d'information ont été distribués aux visiteurs, puis au niveau du complexe sportif Abdelhamid Daâmache où a été lancé la campagne de prévention contre les noyades dans les piscines.