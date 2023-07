Congo-Brazzaville: Comité de gestion de l'ONT - Les nouveaux promus ont pris possession de leurs bureaux

Les nouveaux promus au comité de gestion de l'Office national du tourisme (ONT), en l'occurrence le DGA Paul Diakiese et la PCA, Mukubu Malika Furah, ont pris leur quartier le 26 juillet dernier dans cet établissement public après la remise et reprise avec leurs prédécesseurs.

C'était sous la coordination du directeur de cabinet du ministre du Tourisme empêché, et en présence du secrétaire général dudit ministère. Ce moment de passation de pouvoir a été ponctué de part et d'autre par la remise des outils de travail de manière symbolique par l'ancienne équipe à la nouvelle équipe via une signature. Le nouveau DGA, M. Diakiese Bembo Paul, a rassuré son titulaire ainsi que toute l'équipe de sa franche collaboration pour l'avancement de l'entreprise.

Le directeur du cabinet du ministre du Tourisme représentant celui-ci empêché a, pour sa part, invité les nominés au dévouement et à l'esprit de créativité. La RDC, a t-il indiqué, devrait renouer avec sa stature de principale destination touristique. Et cela nécessite des réformes par une autre façon de repenser le tourisme censé dorénavant jouer son rôle de catalyseur et de pourvoyeur d'emplois. Le représentant du ministre a invité les heureux promus au travail pour réinventer ce secteur par l'innovation et ce, dans le but de capitaliser les acquis déjà glanés.