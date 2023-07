Algérie: Natation / Traversée de la Baie d'Alger - 150 athlètes attendus à l'édition 2023

ALGER — Environ 150 nageurs (filles et garçons) prendront part à la Traversée de la Baie d'Alger. Une course en eaux libres, prévue ce samedi 29 juillet, à partir de 8h00, sur une distance de 5300 mètres, entre la plage des Sablettes et La Marina, ont annoncé vendredi les organisateurs.

La participation sera ouverte "uniquement aux nageurs de plus 15 ans pratiquant la natation, triathlon et subaquatique", selon Kamel Zerdani, le président de la Ligue algéroise de natation, qui a souligné que "cela fait longtemps" que son instance cherche à "relancer cet évènement", qui est à l'arrêt depuis plus d'une vingtaine d'années.

Une compétition sportive, mais avec une portée touristique, car selon Zerdani, "la Baie d'Alger est l'une des plus belles au monde et il serait donc dommage de ne pas l'exploiter dans ce sens".

L'objectif de cette opération est de relancer une tradition qui est en hibernation depuis plus d'une décennie (orientation des jeunes vers la natation en eau libre) et de mettre aussi en relief la beauté de la baie d'Alger surtout l'aspect touristique, selon les organisateurs.

Parmi les 150 nageurs engagés, il y aura une centaine de garçons et une cinquantaine de filles, issus des Ligues de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Alger, Blida, Tipasa et Oran, sans oublier les athlètes de la Protection Civile et des Forces Navales, qui seront également de la partie, a-t-on encore appris auprès des organisateurs.

"La course se déroulera au large, à environ 1000 mètres de la rive. Pour assurer la sécurité des différents concurrents, nous avons réquisitionné plusieurs dizaines de secouristes, qui prendront place à bord de 24 bateaux" a encore expliqué Zerdani.