Congo-Brazzaville: Championnat national juniors de handball - La 21e édition mettra aux prises 36 équipes à Madingou

Au terme de la cérémonie de tirage au sort de la 21e édition du championnat national juniors filles et garçons, les différents clubs issus de tous les départements du Congo savent désormais à quoi s'attendre puisque les groupes sont déjà composés.

La compétition regroupera du 3 au 14 août à Madingou, dans le département de la Bouenza, les meilleures équipes des ligues de handball du Congo dans la catégorie des juniors (filles et garçons). Trente-six clubs dont vingt chez les garçons puis seize chez les filles prendront le départ de la plus haute compétition du handball congolais.

Durant dix jours, les clubs féminins vont s'affronter, sans relâche, afin de succéder à A A Neto qui n'est pas inscrit à cette édition après son sacre à Makoua, en août dernier. Etoile du Congo, tenant du titre, est appelé à batailler dur pour conserver son titre devant ses adversaires les plus farouches comme JSO.

Les équipes masculines sont reparties dans quatre groupes. Le groupe A comprend Nha Sport de Pointe-Noire, Etoile du Congo de Brazzaville, Cheminots de Dolisie, Académie de la Lekoumou et AS Neto de Brazzaville. Le groupe B est composé d'Asoc de Brazzaville, Caïman de la Cuvette Ouest, Pajo Sport de la Sangha, USTPM de Brazzaville et Promo Sport de la Cuvette. Le groupe C, pour sa part, comprend l'Académie, CF JSO et la DGSP de Brazzaville puis Diables noirs du Pool et Raji de la Bouenza. Dans le dernier groupe, l'on retrouve JSO de Brazzaville, Dragon rouge des Plateaux, Saint-Pierre de la Cuvette, Union Sport de la Bouenza et Etoile d'Impfondo.

Du côté des filles, les équipes sont classées dans quatre groupes de quatre clubs. Le premier est, en effet, composé de l'Etoile du Congo de Brazzaville, JSD des Plateaux, JSI de la Cuvette Ouest et US Ranger de la Cuvette. Le groupe B est pour sa part composé d'AS Cheminots de Dolisie, AS Otohô de Brazzaville, Promo Sport de la Cuvette et Abeille de la Bouenza. Si les clubs comme US Renaissance de Brazzaville, Renaissance de la Lekoumou, Tié-Tié de Pointe-Noire et Pro Sport de la Bouenza forment le groupe C ; le groupe D regroupe Asoc de Brazzaville, AS Pelerin de Pointe-Noire, IFO Ngombe de la Sangha et Sainte Barbe du Pool.